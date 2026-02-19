Військовослужбовець продавав гуманітарні авто: скільки заробив

Служивого затримали в момент скоєння злочину. Йому повідомлено про підозру.

Як йдеться у релізі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Це вже не комерція, а диверсія проти ЗСУ

У ході попереднього розслідування справи з’ясовано, що закордонні гуманітарні транспортні засоби підвищеної прохідності, ввезені в країну для потреб захисників, фігурант продав цивільним.

Подібні дії вже можна розцінювати як диверсію проти ЗСУ, оскільки тут усі атрибути ослаблення обороноздатності країни шляхом вилучення з обігу потрібних на фронті автомобілів.

Десь на фронті хлопці не дочекалися цих машин, не встигли вивезти пораненого, бо не було чим, не підвезли БК, бо призначену їм автівку хтось продав. Фото: оперативна зйомка

Продавець є чинним військовослужбовцем

За партію машин фігурант справи сподівався вторгувати 715 тисяч гривень. Покупців шукав через оголошення на відомому маркетплейсі.

Поліцейські затримали його у процесуальному порядку під час отримання коштів за продані авто.

Хто проводив операцію з викриття

Викрили 28-річного військовослужбовця слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Яку схему військовий обрав

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник мав доступ до транспортних засобів підвищеної прохідності, які ввозилися на територію України з-за кордону у спрощеному порядку, як гуманітарна допомога.

Ось таким доступом він і скористався. Зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання 16 600 доларів США за продаж чотирьох позашляховиків.

У яку суму оцінив і продав:

Mitsubishi Outlander – 4500 доларів;

– 4500 доларів; Kia Sorento – 4600 доларів;

– 4600 доларів; Hyundai Terracan – 4800 доларів;

– 4800 доларів; Chrysler – 2800 доларів.

Купа грошей мала збагатити ділка в погонах. Тепер буде майструвати табуретки в цеху в’язниці Фото: оперативна зйомка

І знову ч. 3 ст. 201-2 КК України

Поліцейські провели обшуки, в ході яких вилучили автівки з реєстрації країн Європи, документацію та кошти.

Чоловікові інкримінують злочини з продажу товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану – ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до семи років ув’язнення та конфіскацію майна.

Можуть бути спільники

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.