Военнослужащий продавал гуманитарные авто: сколько заработал

Служивого задержали в момент совершения преступления. Ему сообщено о подозрении.

Как говорится в релизе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Это уже не коммерция, а диверсия против ВСУ

В ходе предварительного расследования дела выяснено, что зарубежные гуманитарные транспортные средства повышенной проходимости, ввезенные в страну для нужд защитников, фигурант продал гражданским.

Подобные действия уже можно расценивать как диверсию против ВСУ, поскольку здесь все атрибуты ослабления обороноспособности страны путем изъятия из оборота нужных на фронте автомобилей.

Где-то на фронте ребята не дождались этих машин, не успели вывезти раненого, потому что не было чем, не подвезли БК, потому что предназначенную им машину кто-то продал. Фото: оперативная съемка

Продавец является действующим военнослужащим

За партию машин фигурант дела надеялся выручить 715 тысяч гривен. Покупателей искал через объявления на известном маркетплейсе.

Полицейские задержали его в процессуальном порядке во время получения средств за проданные авто.

Кто проводил операцию по разоблачению

Разоблачили 28-летнего военнослужащего следователи следственного управления областного главка полиции при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Какую схему военный выбрал

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что злоумышленник имел доступ к транспортным средствам повышенной проходимости, которые ввозились на территорию Украины из-за границы в упрощенном порядке, как гуманитарная помощь.

Вот таким доступом он и воспользовался. Злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали во время получения 16 600 долларов США за продажу четырех внедорожников.

В какую сумму оценил и продал:

Mitsubishi Outlander - 4500 долларов;

- 4500 долларов; Kia Sorento – 4600 долларов;

– 4600 долларов; Hyundai Terracan – 4800 долларов;

– 4800 долларов; Chrysler – 2800 долларов.

Куча денег должна была обогатить дельца в погонах. Теперь будет мастерить табуретки в цеху тюрьмы. Фото: оперативная съемка

И снова ч. 3 ст. 201-2 УК Украины

Полицейские провели обыски, в ходе которых изъяли автівкиз регистрации стран Европы, документацию и средства.

Мужчине инкриминируют преступления по продаже товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли, совершенном в значительном размере во время военного положения - ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет заключения и конфискацию имущества.

Могут быть сообщники

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.