Власники Honda подали до суду через несправність передньої камери систем безпеки

Як повідомляє Carscoops, позов до Окружного суду США Центрального округу Каліфорнії подала мешканка Вірджинії Беверлі Мейсон. За її словами, у грудні минулого року на приладовій панелі її Honda Clarity 2018 року випуску почали з'являтися численні сповіщення про збої в роботі систем безпеки.

Ремонт камери та супутніх вузлів обійшовся власниці майже у 3 тисячі доларів, однак сервісний центр не надав гарантій, що проблема не повториться.

Суть дефекту та список моделей, що підпадають під позов

Передня камера, встановлена всередині лобового скла, відповідає за розпізнавання дорожніх перешкод, утримання автомобіля в смузі руху та запобігання зіткненням.

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Honda Odyssey

У разі виходу з ладу датчика система Honda Sensing може надсилати помилкові попередження, спрацьовувати без причини або повністю вимикатися. Колективний позов охоплює широку лінійку автомобілів бренду:

Honda Odyssey 2018-2025 років випуску;

Honda Pilot 2018-2025 років випуску;

Honda Civic 2022-2025 років випуску;

Honda HR-V 2023-2025 років випуску;

Honda Clarity 2018-2021 років випуску.

Систематичність скарг та звинувачення на адресу автовиробника

Це вже другий аналогічний колективний позов проти Honda, поданий у Каліфорнії за останні кілька місяців. Попереднє звернення від п'яти позивачів описувало схожі симптоми, коли на екранах з'являлися помилки: "проблема із системою утримання гальм", "проблема з адаптивним круїз-контролем" та "проблема із системою пом'якшення відхилення від дороги".

Повідомляється, що у новому позові стверджується, що Honda мала інформацію про несправність обладнання, але утримувала проблемні моделі на дилерських майданчиках і реалізовувала їх клієнтам без попереднього усунення дефекту.