Водій – професія мужніх: палаючу цистерну чоловік вивів з міста подалі від людей

Як пишуть Reuters, 40ton.net, NTD Plus та інші ресурси, водій вантажівки з дизельним пальним проявив виняткову мужність і самовладання – замість втечі він сів за кермо палаючої цистерни та вивів її якомога далі від людей.

Інцидент трапився біля місцевого автовокзалу, де вантажівка Scania 3 Series з автоцистерною розвантажувала паливо на заправці.

Що сталося – збагнути важко

Під час робіт транспорт раптово загорівся, створивши реальну загрозу вибуху та швидкого поширення вогню в людному районі.

Не гаючи часу, водій ухвалив критичне рішення: він завів палаючу машину та рушив у напрямку пожежної станції, одночасно сигналячи іншим учасникам руху.

Камери зафіксували, як вантажівка, залишаючи за собою вогняний слід і тягнучи паливні шланги, рухається містом. Завдяки цьому маневру полум’я вдалося стримати, що виграло дорогоцінний час і допомогло уникнути катастрофи.

Шкода є, але без людських жертв



Попри витік пального, який пошкодив одинадцять легкових автомобілів та один автобус, наслідки могли бути значно гіршими.

Семеро людей отримали опіки, однак, за даними місцевих медиків, усіх постраждалих виписали того ж дня — серйозних травм вдалося уникнути.

Герой був звичайним водієм

Пожежники оперативно взяли ситуацію під контроль і ліквідували загоряння, включно з самою цистерною. Причини пожежі наразі встановлюються.

Місцеві жителі вже назвали водія героєм – його рішучість, ймовірно, врятувала життя багатьом людям і запобігла масштабному вибуху в центрі міста.