Водій сам себе покарав: їхати автопоїздом заднім ходом 9 годин настрою не додає

Інцидент стався з понеділка 23-го на вівторок 24-го березня. Автопоїзд румунської транспортної компанії перевозив негабаритний вантаж.

В районі третьої години ночі, тобто вже ближче до світанку, чотиривісний магістральний тягач з п'ятивісним напівпричепом зупинився на аварійній смузі автомагістралі через незалежні від водія обставини. Посилаючись на поліцію, transport-online.nl зазначає конкретний час – 3:15.

Без маршрутної карти та дозволу на перевезення

Інцидент привернув увагу німецької поліції. Патрульний екіпаж з'ясував, що фура з високим вантажем на низькорамному напівпричепі не може проїхати під естакадою. Зазвичай у таких випадках, якщо перепад незначний, водії приспускають шини транспортного засобу й таким чином ці кілька десятків метрів проходять під перепоною.

У випадку з румунським автопоїздом така шоферська методика не проходила, оскільки висота вантажу була надто великою. Патрульні у ході дізнання дійшли висновку, що 37-річний водій здійснював рейс без дозволу на перевезення негабаритних вантажів та офіційно затвердженого маршруту.

Патрульні водія похвалили, але покарання буде

Це – величезна помилка як водія, так і перевізника та вантажовідправника. Щоправда, водієві патрульні віддали належне, що той не наробив біди – вчасно помітив попереду проблему, уникнув зіткнення та, зрозуміло, руйнації шляхопроводу з одночасним пошкодженням вантажу. Від відповідальності така похвала не врятує, але невеличкий бонус для його захисту є.

Інцидент ускладнився тим, що це була пастка не тільки для фури, але й всього трафіка у тому напрямку. Розвернутися перед віадуком виявилося неможливим, оскільки автопоїзд був занадто довгим.

З такою висотою вантажу їхати можна там, де відсутні віадуки та шляхопроводи, а для цього складається та погоджується маршрутна карта. Фото: Polizeipräsidium Aalen

І довелося сім кілометрів їхати заднім ходом

Всебічне вивчення ситуації показало, що єдиною альтернативою повернутися у зворотному напрямку було поїхати заднім ходом до найбільш сприятливого місця для розвороту. А воно було надто далеко.

Подолати до найближчої стоянки 7 кілометрів заднім ходом магістральному тягачу з таким зчепленням "на сідлі" було складно технічно та важко для водія. Однак іншого виходу не було.

Для такого маневру довелося повністю закрити проїжджу частину на захід між трьома перехрестями: Вольпертсхаузен, Кірхберг і Крайльсгайм. Транспортну операцію вирішили проводити під час найменшого трафіком, коли потік машин спадав до мінімального.

Не їхав, а плентався

Перекриття відбулося увечері близько 20:00 і відкрилося лише о 5:00 ранку. Знадобилося дев'ять годин, щоб повернути автопоїзд, що рухався реверсом до стоянки Ройссенберг, що була найближче. Упродовж цього часу весь інший транспорт направили в об'їзд.

Про санкції поки не кажуть

Про санкції до перевізника, який випустив дев'ятивісний автопоїзд з негабаритним вантажем в рейс без узгодження маршруту, поки нічого не сказано. Про вагові параметри також не йдеться, ймовірно вони були в межах норми.

Відомо лише те, що фура лишилася на стоянці до оформлення усього пакету документів на перевезення такого вантажу, у т.ч. й затвердженої маршрутної карти.

Ймовірно, перевізник "влетів" потужно

Експерти з видання 40ton.net припускають, що органи контролю Німеччини запровадить типові для незаконних перевезень негабаритних вантажів процедури. Це передбачає позбавлення перевізника всіх доходів, які мали бути отримані від виконання певного маршруту.

У таких випадках штраф розраховується у розмірі вартості фрахту. Це має на меті продемонструвати, що здійснення перевезень без дозволу не є способом заробітку. Ймовірно, будуть ще й інші санкції, в т.ч. від поліції за організації руху в автопоїзда у реверсному режимі