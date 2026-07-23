Водіям доведеться їхати не швидше 32 км/год: де готують нові правила

Транспортний комітет Палати громад Великої Британії 15 липня провів слухання щодо обмежень 20 миль на годину. Депутати вивчали результати таких заходів у Лондоні та Уельсі, а також можливість переходу Англії до нового стандартного міського ліміту. Поки що йдеться про парламентське обговорення, а не про вже ухвалене рішення, впевнені в Autocar.

Замість 48 км/год пропонують 32 км/год

На більшості міських доріг Англії зі вуличним освітленням стандартне обмеження становить 30 миль на годину (це приблизно 48 км/год у метричній системі).

Запропонований ліміт у 20 миль на годину відповідає 32,2 км/год. Отже, швидкість хочуть знизити приблизно на третину.

Зараз місцева влада Англії вже може запроваджувати зони 20 миль на годину біля шкіл, у житлових кварталах та інших місцях із великою кількістю пішоходів. Однак загальним правилом для міських доріг залишається ліміт 30 миль на годину.

Перевізники виступили проти загального обмеження

Представники британських автомобільних і транспортних організацій розкритикували як саму ідею, так і склад учасників парламентських слухань.

Асоціація автомобільних перевізників Road Haulage Association не підтримує автоматичне поширення ліміту 20 миль на годину на основні та артеріальні дороги. Перевізники вважають, що однакове обмеження не враховуватиме реальних умов руху на різних вулицях.

На їхню думку, необґрунтовано низькі ліміти можуть знижувати довіру водіїв до дорожніх знаків. У результаті обмеження почнуть масово ігнорувати, якщо їх не супроводжуватимуть постійний контроль і суворі санкції. До речі, ця причина – одна з головних, чому українські водії не дотримуються лімітів на заборонних знаках на місцевих дорогах.

Альянс британських водіїв також звинуватив прихильників реформи у прагненні зробити користування автомобілем складнішим. Організація наполягає, що швидкісні режими слід визначати окремо для кожної дороги з урахуванням її конструкції, завантаження та фактичної швидкості транспортного потоку.

Прихильники говорять про безпечніші вулиці

Прихильники нижчого обмеження вважають, що швидкість 32 км/год зменшує ризик тяжких наслідків ДТП. Особливо це стосується зіткнень із пішоходами та велосипедистами.

На меншій швидкості водій має більше часу для реакції, а автомобіль проходить коротшу відстань до повної зупинки. Енергія удару також суттєво зменшується.

У парламентському дослідженні зазначено, що зони 20 миль на годину вже широко використовують у Великій Британії та інших країнах. Їх запроваджують насамперед для скорочення кількості аварій і потерпілих у місцях, де автомобільний рух перетинається з інтенсивним рухом пішоходів.

Що показав досвід Уельсу

Уельс знизив стандартне обмеження на багатьох міських дорогах із 30 до 20 миль на годину у вересні 2023 року. Зміни охопили приблизно третину дорожньої мережі та спричинили гострі суперечки.

Частина водіїв скаржилася на збільшення часу поїздок, незрозумілий вибір доріг і надмірну кількість обмежень. Після протестів влада погодилася переглянути окремі ділянки. На деяких дорогах ліміт почали повертати з 20 до 30 миль на годину, тобто з 32 до 48 км/год.

Водночас офіційна статистика вказує на скорочення аварійності. У 2024 році на дорогах Уельсу з обмеженнями 20 та 30 миль на годину зафіксували 1759 постраждалих. Це на 19,5% менше, ніж у 2023 році, та на 25% менше порівняно з 2022 роком — останнім повним роком до реформи.

Ці цифри не обов’язково означають, що весь результат забезпечило лише нове обмеження. На аварійність також впливають інтенсивність руху, контроль поліції, стан доріг, поведінка водіїв та інші чинники. Проте прихильники реформи вважають статистику підтвердженням її ефективності.

Яке обмеження діє в Україні

В Україні стандартна максимальна швидкість у населених пунктах становить 50 км/год. Ця норма закріплена у пункті 12.4 Правил дорожнього руху.

Отже, чинний український ліміт майже збігається з британськими 30 милями на годину, які дорівнюють приблизно 48 км/год.

Натомість запропоновані для Англії 20 миль на годину, або 32 км/год, були б на 18 км/год нижчими за українське загальне обмеження.

В Україні швидкість 30 км/год може встановлюватися локально дорожніми знаками. Такі обмеження доцільні біля шкіл, у житлових районах, історичних центрах та на вулицях із великою кількістю пішоходів. Проте загального правила рухатися зі швидкістю 30 км/год у всіх населених пунктах немає.

Чи підійшов би такий ліміт Україні

Суцільне обмеження 30–32 км/год на всіх міських дорогах навряд чи було б оптимальним. Українські міста мають як вузькі житлові вулиці, так і широкі проспекти з розділеними транспортними потоками, де однаковий швидкісний режим виглядав би нелогічно.

Водночас британська дискусія актуальна і для України. Подібна точиться і в Німеччині. Біля шкіл, у дворах, житлових кварталах та зонах активного пішохідного руху ліміт 30 км/год може суттєво зменшити ризик тяжких травм.

Ключове питання полягає не лише в цифрі на знаку. Обмеження має відповідати конструкції дороги. Звужені смуги, підняті переходи, острівці безпеки та правильне освітлення змушують водія знижувати швидкість природно. Знак “30” на широкій прямій магістралі без інженерних змін часто дає значно слабший результат.

Англія поки не перейшла на новий загальний ліміт. Парламентський комітет лише збирає докази та оцінює досвід інших частин Великої Британії. Подальше рішення залежатиме від того, чи зможуть прихильники обмеження довести, що виграш у безпеці переважає незручності для водіїв і перевізників.