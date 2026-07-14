Водіїв фур у Румунії більше не можна примушувати працювати вантажниками

Відповідний законопроєкт схвалив парламент країни. Документ стосується комерційних автомобільних перевезень транспортом масою понад 12,5 тонни.

Про нововведення пише Авто24, посилаючись на Законодавчий портал Румунії. Саме там розміщено статті цього закону щодо здійснення вантажно-розвантажувальних робіт з товарами, опорами або упаковкою, що переміщуються автомобільним транспортом за плату транспортними засобами згаданої вище тоннажності.

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Вантажити – лише за власним бажанням

Нові правила визначають, що водій не зобов'язаний виконувати вантажно-розвантажувальні роботи. Змушувати його до цього не мають права ні перевізник, ні відправник вантажу, ні його отримувач, ні логістичний посередник.

"Водії дорожніх транспортних засобів, що перевозяться за плату або за винагороду, з максимально дозволеною масою понад 12,5 тонн, не можуть бути примушені отримувачем перевезення, постачальником товарів, посередниками або їхніми представниками до виконання операцій розвантаження або завантаження товарів, опор або упаковки, – йдеться у статті 2 цього закону.

Втім, закон не забороняє водієві самому погодитися на таку роботу. Але така згода має бути добровільною та оформленою письмово з дотриманням вимог законодавства про охорону праці.

Є винятки

Обмеження не поширюється на спеціалізовані перевезення, коли завантаження або розвантаження є невіддільною частиною роботи. Також закон не стосується перевезень "для власних потреб", коли компанія самостійно перевозить власний вантаж.

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Румунські законодавці навмисно встановили поріг у 12,5 тонни, щоб не створювати додаткових проблем для місцевої дистрибуції. Для порівняння, в Іспанії аналогічна заборона діє вже з 2022 року для вантажівок масою понад 7,5 тонни.

Штрафи – до 20 тисяч леїв

За примушування водія до виконання вантажно-розвантажувальних робіт винним загрожує штраф від 5 до 20 тисяч леїв (орієнтовно від 50 до 195 тис. грн). Якщо ж відповідний обов'язок прописаний у договорі між перевізником та замовником, перевізника можуть оштрафувати на суму від 10 до 20 тисяч леїв.

Контролюватимуть виконання закону інспектори праці та транспортні органи контролю. Вони матимуть право перевіряти документи перевізників, а також проводити перевірки безпосередньо у місцях завантаження та розвантаження.

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Європейська практика

Румунія стала ще однією країною Європи, яка відмовляється від практики, коли водій одночасно виконує роботу вантажника. Водій має сідати за кермо не втомлений від подібних операцій, а бадьорим після відпочинку під час розвантаження чи завантаження.

Подібні правила вже кілька років діють в Іспанії та Португалії, де такі обмеження запровадили насамперед для зменшення виробничого травматизму та чіткого розмежування обов'язків між водіями й працівниками складів.