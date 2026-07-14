В Румынии больше нельзя заставлять водителей грузовиков работать грузчиками

Соответствующий законопроект одобрил парламент страны. Документ касается коммерческих автомобильных перевозок транспортом массой свыше 12,5 тонн.

О нововведениях пишет Авто24 со ссылкой на Законодательный портал Румынии. Именно там размещены статьи этого закона, касающиеся осуществления погрузочно-разгрузочных работ с товарами, опорами или упаковкой, перевозимыми автомобильным транспортом за плату транспортными средствами вышеупомянутой тоннажности.

Читайте также Нововведения в грузовых перевозках 2026: вот что меняется

Грузчик – только по собственному желанию

Новые правила определяют, что водитель не обязан выполнять погрузочно-разгрузочные работы. Принуждать его к этому не имеют права ни перевозчик, ни отправитель груза, ни его получатель, ни логистический посредник.

"Водители дорожных транспортных средств, перевозящих грузы за плату или вознаграждение, с максимально допустимой массой свыше 12,5 тонн, не могут быть принуждены получателем перевозки, поставщиком товаров, посредниками или их представителями к выполнению операций по разгрузке или погрузке товаров, опор или упаковки, – говорится в статье 2 этого закона.

Впрочем, закон не запрещает водителю самому согласиться на такую работу. Но такое согласие должно быть добровольным и оформленным в письменной форме с соблюдением требований законодательства об охране труда.

Есть исключения

Ограничение не распространяется на специализированные перевозки, когда погрузка или разгрузка являются неотъемлемой частью работы. Также закон не касается перевозок "для собственных нужд", когда компания самостоятельно перевозит собственный груз.

Читайте также 35-метровые автопоезда с двумя прицепами становятся привычным явлением в Европе

Румынские законодатели намеренно установили порог в 12,5 тонны, чтобы не создавать дополнительных проблем для местной дистрибуции. Для сравнения: в Испании аналогичный запрет действует уже с 2022 года для грузовиков массой свыше 7,5 тонн.

Штрафы составляют до 20 тысяч леев

За принуждение водителя к выполнению погрузочно-разгрузочных работ виновным грозит штраф от 5 до 20 тысяч леев (ориентировочно от 50 до 195 тыс. грн). Если же соответствующая обязанность прописана в договоре между перевозчиком и заказчиком, перевозчика могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч леев.

Контролировать исполнение закона будут инспекторы труда и транспортные контролирующие органы. Они будут иметь право проверять документы перевозчиков, а также проводить проверки непосредственно в местах погрузки и разгрузки.

Читайте также Теперь уже и сверхдлинные электрические грузовики пересекают границу

Европейская практика

Румыния стала еще одной страной Европы, которая отказывается от практики, когда водитель одновременно выполняет работу грузчика. Водитель должен садиться за руль не уставшим от подобных операций, а бодрым после отдыха во время разгрузки или погрузки.

Подобные правила уже несколько лет действуют в Испании и Португалии, где такие ограничения ввели прежде всего для снижения производственного травматизма и четкого разграничения обязанностей между водителями и работниками складов.