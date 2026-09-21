Volkswagen ID. Buzz об'їхав шість континентів без поломок: що сталося з батареєю

Як повідомляє Volkswagen, німецький водій-дальнобійник Рainer Zietlow завершив навколосвітню подорож на серійному ID. Buzz і встановив новий рекорд Гіннеса за кількістю країн, відвіданих під час безперервної подорожі на електромобілі. За 445 днів він проїхав 99 767 кілометрів через 92 країни та шість континентів.

Майже 100 тисяч кілометрів без поломок

Подорож розпочалася 1 липня 2025 року біля центру Volkswagen Commercial Vehicles у Ганновері. Туди ж Zietlow повернувся 14 вересня 2026 року.

За цей час електричний мінівен перетинав пустелі, гірські райони та великі міста. Частину маршруту автомобіль долав морем. Загалом ID. Buzz 16 разів перевозили на контейнеровозах.

Найважливішим результатом поїздки Zietlow назвав не кількість країн і навіть не загальну дистанцію, а відсутність технічних несправностей. За його словами, автомобіль завершив майже 100-тисячний маршрут без жодної технічної поломки.

Для електричного мінівена це був доволі серйозний тест. Машина працювала у різних кліматичних умовах, на дорогах із дуже різною якістю та в країнах із неоднаковою доступністю зарядної інфраструктури.

Батарея втратила лише близько 4% ресурсу

Після повернення ID. Buzz перевірили фахівці TÜV Nord. Стан високовольтної батареї оцінили у 95,75% від початкового рівня.

Тобто після 99 767 кілометрів, більш ніж 300 заряджань і 445 днів експлуатації показник State of Health батареї залишився вище 95%.

Для електромобіля це, мабуть, один із найцікавіших результатів усієї експедиції. Адже тривалі подорожі та велика кількість циклів заряджання традиційно є одним із питань, які виникають у потенційних покупців електромобілів.

В Україні інтерес до таких машин також залишається високим. Наприклад, Volkswagen входить до найпопулярніших марок електромобілів серед українців за останні 10 років, хоча структура українського парку суттєво відрізняється від європейської.

Який саме ID. Buzz вирушив навколо світу

Рекорд встановив серійний Volkswagen ID. Buzz Pro у подовженій версії. Автомобіль оснащений акумулятором ємністю 86 кВт·год нетто. Залежно від версії та оснащення заявлений запас ходу за циклом WLTP становить приблизно 483-498 кілометрів.

Максимальна потужність заряджання постійним струмом становить 200 кВт. Від 10 до 80% батарею можна зарядити менш ніж за 30 хвилин за відповідних умов.

Тобто для встановлення рекорду Volkswagen не створював спеціальний експериментальний електромобіль. У навколосвітню подорож вирушила серійна машина.

Сам ID. Buzz для Volkswagen є не лише пасажирським мінівеном. Компанія вже розробляє на його базі безпілотні версії, зокрема роботаксі ID. Buzz із системою автономного керування четвертого рівня.

У деяких країнах заряджати електромобіль було складніше, ніж проїхати

За час подорожі Zietlow здійснив понад 300 заряджань. І саме зарядна інфраструктура виявилася однією з найбільших відмінностей між країнами.

У деяких регіонах Африки публічних зарядних станцій практично не було. У Замбії та Танзанії водію доводилося заряджати автомобіль на національних електричних підстанціях під наглядом.

Водночас ситуація в інших країнах його здивувала. За словами Zietlow, у Південній Африці, Марокко та Руанді зарядна інфраструктура вже працює достатньо добре.

Окремо він відзначив Саудівську Аравію. За його словами, ще три роки тому там було небагато зарядних станцій, а нині мережа вже нагадує німецьку за рівнем розвитку. Швидко розвивається інфраструктура також у Бразилії та Чилі, тоді як Китай водій назвав окремою категорією через масштаб поширення електромобілів.

Цей досвід особливо цікавий на тлі того, як швидко розвивається електромобільний ринок в Україні. Наприклад, у жовтні 2025 року український ринок електромобілів встановив черговий рекорд, але інфраструктура заряджання залишається одним із ключових факторів для подальшого зростання сегмента.

Світовий рекорд Guinness

Після завершення подорожі результат офіційно зафіксували представники Guinness World Records.

Сертифікат Zietlow отримав під час виставки IAA Transportation 2026 у Ганновері. Категорія рекорду сформульована як найбільша кількість країн, відвіданих під час безперервної подорожі на акумуляторному електромобілі.

Попередній досвід водія також допоміг експедиції. Zietlow уже встановлював рекорди на автомобілях Volkswagen, зокрема на ID.4. Guinness World Records раніше зафіксував його найдовшу подорож електромобілем в межах однієї країни: у 2021 році він проїхав на Volkswagen ID.4 понад 57 566 кілометрів територією США.

Що показала ця подорож

Навколосвітня подорож не означає, що будь-який електромобіль тепер може без підготовки вирушити у таку експедицію. Маршрут вимагав ретельного планування, понад 300 заряджань і 16 морських переправ.

Однак результат ID. Buzz показав, що серійний електричний мінівен здатен витримати дуже інтенсивну експлуатацію протягом більш ніж року та майже 100 тисяч кілометрів без зафіксованих технічних поломок.

Не менш показовим став стан батареї. Після завершення маршруту вона зберегла 95,75% початкового рівня State of Health.

А ще подорож показала іншу важливу річ: можливості електромобіля сьогодні залежать не лише від його батареї чи запасу ходу. У глобальній поїздці не менш важливою є зарядна інфраструктура, яка в різних частинах світу поки що розвинена дуже нерівномірно.