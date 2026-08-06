Volkswagen пообіцяв пожиттєву гарантію для своїх авто: де саме діє така пропозиція

Відтепер усі моделі бренду з бензиновими, дизельними та гібридними силовими установками отримують у Китаї довічну гарантію без обмеження пробігу. Аналогічні умови поширюються і на оригінальні деталі, що були замінені в авторизованому сервісі.

Такий крок став реакцією на різке падіння продажів компанії на найбільшому автомобільному ринку світу. Про це нагадує у короткій інформаційній замітці Autoforum.

Продажі Volkswagen у Китаї стрімко падають

Ще у 2019 році Volkswagen реалізував у Китаї 3,16 млн автомобілів. Через чотири роки цей показник скоротився до 2,23 млн, а за підсумками минулого року бренд лише трохи перевищив позначку у 2 млн машин.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Негативна тенденція продовжилася й цьогоріч. За першу половину 2026-го продажі Volkswagen у Китаї скоротилися на 26,1% – до 971 тис. автомобілів.

Якщо у першому кварталі спад становив 14,8%, то у другому він прискорився до 36,6%.

Крива проданих автомобілів VW у Китаї демонструє зниження продажів з 4,21 мільйона у 2018 році до 3,19 мільйона у 2022 році, що є найнижчим показником з 2012 року. Скриншот: Авто24

Volkswagen нині стикається з найглибшою кризою за свою 89-річну історію. Його операційний прибуток у 2025 році впав на 53%, продажі в Китаї знизилися, тарифи США коштували компанії мільярди, а керівництво хоче скоротити до 100 000 робочих місць і закрити чотири німецькі заводи. Наглядова рада погодилася скоротити модельний ряд до половини та зменшити виробничі потужності до 9 мільйонів автомобілів (див. відео внизу).

Як працює нова гарантія

Довічна програма гарантійного супроводу, тобто на весь життєвий цикл автомобіля, поширюється лише на першого власника автомобіля та діє за умови регулярного обслуговування в офіційній дилерській мережі з використанням оригінальних запчастин. Машина також не повинна використовуватися у комерційних цілях, зокрема як таксі.

Особливість програми полягає у тому, що після заміни вузла або агрегату на новий оригінальний компонент він також отримує довічну гарантію без обмеження пробігу.

Електромобілі залишилися без пільг

Водночас нова пропозиція не поширюється на електромобілі Volkswagen. Вона стосується лише моделей із двигунами внутрішнього згоряння та гібридів.

Поки що така гарантійна політика діє виключно на китайському ринку. Чи допоможе вона зупинити падіння продажів Volkswagen у Китаї, покаже час, однак настільки щедрі гарантійні умови свідчать про готовність компанії застосовувати нетипові інструменти для боротьби за покупців.