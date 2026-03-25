Volkswagen може перепрофілювати автозавод для виробництва зброї: йдуть переговори з Rafael

Німецький автомобільний гігант Volkswagen хотів би мати можливість переобладнати завод в Оснабрюку, Німеччина, з виробництва автомобілів на виробництво компонентів для системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Про цю подію одночасно повідомили кілька провідних світових ЗМІ, серед яких Euronews, Financial Times, Reuters. Однак це поки лише неприкриті наміри.

Перепрофілювання заводу краще за закриття

Мотивація зрозуміла: VW перебуває в пошуку майбутнього рішення для заводу, оскільки його нинішня виробнича діяльність скоро завершиться. Уже заявлено, що підприємство зі штатом 2300 працівників припинить виробництво кабріолета T-Roc у 2027 році.

Відтак припинення виробництва створює значний виклик для Volkswagen, який має розв'язати питання майбутнього заводу та подальшої зайнятості своїх працівників. У рамках цього компанія розглядає кілька альтернатив, одна з яких, як повідомляється, включає партнерство з представниками сектору безпеки.

Нічого дивного в тому немає. Редакція Авто24 писала ще рік тому, що Volkswagen готується у рамках зусиль Європи з переозброєння розгорнути випуск продукції для армії.

Поки ймовірність мала, але процес пішов

Подробиць мало, але відомо те, що VW та Rafael вивчають можливість переобладнання заводу на виробництво компонентів для «Залізного купола», включаючи важкі вантажівки, що транспортують ракети системи, а також пускові установки та генератори електроенергії. Самі снаряди/ракети він не вироблятиме.

У головному офісі Volkswagen не приховують, що продовжують вивчати різні рішення для заводу. Тривають переговори з різними учасниками ринку, але до остаточного рішення справа ще не дійшла.

"Компанія продовжує співпрацювати з оборонними компаніями для розробки рішення щодо забезпечення подальшої роботи заводу або його перепрофілювання. Volkswagen відкритий для співпраці у сфері безпеки, навіть якщо вона залишається обережною щодо безпосереднього виробництва зброї, – зазначив генеральний директор Volkswagen Олівер Блум.

Без коментарів з Бундесверу

В Rafael та Міністерстві оборони Німеччини ці повідомлення не прокоментували та відмовилися надати будь-які додаткові подробиці щодо можливості такої співпраці.

Згідно з повідомленнями, завод в Оснабрюку може виробляти різні компоненти для системи оборони "Залізний купол", включаючи важкі вантажівки для транспортування ракет, а також пускові установки та генератори.

Однак Volkswagen не вироблятиме самі ракети-перехоплювачі, про що було сказано в коментарях Euronews щодо виробництва зброї.

Автовиробники можуть піти курсом на мілітаризації

До цього вже йде. Ще у січні французький виробник автомобілів Renault оголосив, що вироблятиме безпілотники для України та Франції, що стало його першим кроком в оборонну промисловість з часів Другої світової війни.

Згідно з повідомленням французького галузевого видання L'Usine Nouvelle, Renault співпрацюватиме з Turgis Gaillard за 10-річним контрактом на суму близько 1,2 мільярда доларів. Безпілотники будуть схожі на популярні іранські безпілотники Shahed, йдеться у повідомленні.