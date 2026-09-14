Volkswagen встановив три світові рекорди: новий електромобіль вражає своєю економічністю

Про це Volkswagen повідомив у рамках презентації Mission Efficiency. У компанії наголошують, що це не просто лабораторний експеримент: прототип створений на серійній платформі MEB+ і використовує силову установку від нового Volkswagen ID. Polo.

Volkswagen зробив ставку на аеродинаміку

Mission Efficiency виглядає незвично навіть на тлі сучасних електромобілів. Кузов нагадує краплю, передня частина має мінімальну площу, колеса частково закриті, а днище повністю облицьоване захисними панелями.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У результаті коефіцієнт аеродинамічного опору Cd становить лише 0,158. Volkswagen називає це новим рекордом серед автомобілів, допущених до експлуатації на дорогах.

Для порівняння, новий Volkswagen ID. Polo вже демонструє ставку марки на максимально ефективні компактні електромобілі. Саме його серійні компоненти стали основою рекордного прототипу.

Аеродинаміка особливо важлива на високій швидкості. За даними Volkswagen, після 80 км/год Mission Efficiency споживає більш ніж на 30% менше енергії, ніж стандартний ID. Polo. На швидкості 140 км/год прототип потребує приблизно стільки ж енергії, скільки звичайний ID. Polo при 100 км/год.

Три рекорди Volkswagen

Перший рекорд стосується саме аеродинаміки. Cd 0,158 є найкращим показником для сертифікованого дорожнього автомобіля.

Другий встановили під час так званого "ідеального заїзду". Автомобіль рухався з постійною швидкістю 68 км/год без підйомів, а кондиціонер та інші другорядні споживачі енергії були вимкнені. У таких умовах Mission Efficiency показав лише 6,48 кВт·год на 100 км.

Третій результат ще цікавіший, адже його отримали вже не в лабораторних умовах.

Майже 1280 км на одному заряді з однією зупинкою

Volkswagen провів офіційно задокументований заїзд від центру розробки у Вольфсбурзі через Познань і чеський Оломоуц до Відня.

Загальна довжина маршруту склала 1278,36 км. Середня швидкість була 67,72 км/год, а максимальна - 138 км/год.

Автомобіль витратив у середньому 7,51 кВт·год на 100 км з урахуванням втрат під час заряджання. Якщо рахувати лише енергію, витрачену безпосередньо на рух, показник становив 6,89 кВт·год на 100 км.

Найцікавіше, що батарею ємністю 54,9 кВт·год заряджали лише один раз. Після прибуття до Відня автомобіль ще показував запас ходу 164 км.

Для розуміння масштабу результату достатньо згадати, що реальна ефективність електромобіля сильно залежить від швидкості. Auto24 раніше перевіряв, як темп руху впливає на витрати Volkswagen ID.4 на трасі, і різниця між спокійною та швидкою їздою виявилася дуже помітною.

Тут немає екзотичної силової установки

Volkswagen спеціально наголошує, що Mission Efficiency не створювали за допомогою дорогих технологій, доступних лише для експериментальних автомобілів.

Прототип використовує 99-кіловатний електромотор потужністю 135 кінських сил і високовольтну батарею від серійного ID. Polo. Машина побудована на платформі MEB+ з переднім приводом.

Це принципово важливий момент. Volkswagen хоче показати, що рекордної ефективності можна досягти не за допомогою супердорогих акумуляторів чи екзотичної силової установки, а завдяки правильному поєднанню вже доступних технологій.

Саме тому Mission Efficiency фактично є демонстрацією того, якими можуть стати майбутні серійні електромобілі Volkswagen.

Кузов максимально "заточений" під економію

Mission Efficiency має довжину 4,775 метра та висоту лише 1,392 метра. У салоні встановлено чотири сидіння за схемою 2+2, а багажник має об'єм 481 літр.

Кузов поєднує елементи конструкції ID. Polo з алюмінієвим силовим каркасом та деталями з вуглепластику і арамідного композиту. Це дозволило зменшити масу без відмови від необхідної жорсткості.

Задні сидіння при цьому розраховані переважно на пасажирів зростом до приблизно 1,6 метра. Тобто перед нами не зовсім практичний сімейний автомобіль у звичайному розумінні, а технологічний прототип, на якому Volkswagen перевіряє межі ефективності.

Навіть колеса зробили частиною аеродинаміки

Volkswagen звернув особливу увагу на колеса. За даними компанії, саме вони можуть відповідати за 25-30% аеродинамічного опору автомобіля.

Тому інженери максимально наблизили колісні арки до шин, щоб зменшити завихрення повітря. Всередині коліс встановили спеціальні запатентовані дефлектори, які не дають повітрю проникати всередину дисків.

Зовні використали плоскі ковпаки з оптимізованою формою. Усе це працює на одну мету - змусити повітря максимально легко обтікати автомобіль.

Для електромобіля це має прямий зв'язок із запасом ходу. Чим менше енергії витрачається на подолання опору повітря та кочення, тим менше потрібно батареї для тієї самої дистанції.

Volkswagen створив навіть спеціальні шини

Разом із Continental Volkswagen розробив спеціальні шини на основі EcoContact 7.

Їхній опір коченню становить 4,9 кг на тонну. За даними виробника, це приблизно на 25% нижче порогового значення найвищого класу A за європейським маркуванням шин. Інженери оптимізували боковини та склад протектора, щоб зменшити втрати енергії під час руху.

Тобто Volkswagen працював не лише над кузовом. У Mission Efficiency практично кожна деталь має виконувати одну функцію - допомагати автомобілю рухатися з мінімальними енергетичними втратами.

Сонячні панелі додають до 30 км на день

Ще одна цікава технологія прототипу - сонячні елементи.

Фотогальванічні панелі інтегровані у скляний дах і кришку багажника. Їхня максимальна потужність становить 370 Вт. Виробник стверджує, що залежно від пори року, регіону та погоди вони можуть збільшувати реальний запас ходу до 30 км на день.

Для повсякденного автомобіля це не замінить зарядну станцію, але для машини, яка вже споживає менше 7 кВт·год на 100 км, навіть невелика кількість сонячної енергії стає відчутною.

Усередині теж усе заради економії

Volkswagen не забув про масу салону. Тут використані полегшені матеріали, а частину традиційного обладнання взагалі прибрали.

Замість штатної мультимедійної системи передбачений принцип "Bring your own device", тобто смартфон або планшет водія фактично виконує роль дисплея інформаційно-розважальної системи. Окремої акустичної системи також немає - її замінює портативна Bluetooth-колонка.

На практиці серійний автомобіль навряд чи отримає настільки аскетичний салон. Але цей підхід добре демонструє логіку проєкту: кожен зайвий кілограм також впливає на споживання енергії.

Ще один крок - нова гальмівна система

На передній осі Mission Efficiency використовує знайому конструкцію MacPherson і гідравлічні гальма від ID. Polo.

А ось на задній осі Volkswagen встановив електромеханічне гальмо. Воно зменшує механічні втрати, скорочує кількість трубопроводів і гальмівної рідини, а також допомагає точніше розподіляти гальмівне зусилля.

Крім того, система покращує рекуперацію, тобто дозволяє ефективніше повертати енергію під час уповільнення назад у батарею.

Чи стане Mission Efficiency серійним Volkswagen?

Поки що Volkswagen не оголошував Mission Efficiency як майбутню серійну модель. Це прототип, створений для демонстрації можливостей сучасних технологій.

Втім, його значення може бути набагато більшим, ніж здається. Компанія прямо говорить, що використовує серійні технології ID. Polo та ID. Cross, а отже отримані рішення потенційно можуть перейти на інші моделі марки.

Цікаво, що Volkswagen ID. Cross вже став серійним електричним кросовером, а ID. Polo поступово розширює модельну лінійку бренду.

Тому головна цінність Mission Efficiency не в тому, що Volkswagen створив ще один незвичайний концепт. Німці показали, наскільки далеко можна зайти в оптимізації звичайного електромобіля, якщо одночасно працювати з аеродинамікою, масою, шинами, рекуперацією та силовою установкою.

І результат справді вражає: 6,89 кВт·год на 100 км у реальному заїзді без урахування втрат заряджання. Для електромобіля це вже не просто економічність, а демонстрація того, що в майбутньому великий запас ходу можна отримувати не лише за рахунок встановлення величезної батареї.