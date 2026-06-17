Volvo планує заробити мільярди на безпілотних вантажівках, але це буде не в Європі

Під час зустрічі з інвесторами у Швеції компанія представила плани розвитку підрозділу Volvo Autonomous Solutions, який робить ставку насамперед на ринок США. Найбільший потенціал для безпілотного транспорту Volvo бачить у Техасі та Аризоні, де автономні вантажівки вже виконують комерційні перевезення.

Як пише 40ton.net з посиланням на власні джерела, компанія також очікує подальшого розширення таких проєктів в інших штатах, зокрема в Каліфорнії.

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Ставка на VNL Autonomous

Основою стратегії стане модель VNL Autonomous, створена у співпраці з Aurora. Її малосерійне виробництво стартувало торік на американському заводі Volvo.

До цього часу всі машини працювали з водіями-страхувальниками в кабіні, однак із початку 2027 року компанія планує перейти до повністю безпілотної експлуатації. До кінця 2027-го парк таких тягачів може перевищити 300 одиниць.

Нові вантажівки орієнтовані на великих логістичних операторів. Завдяки відсутності обмежень щодо робочого часу водія вони зможуть працювати практично цілодобово, підвищуючи ефективність перевезень.

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Очікування не дуже туманне

Volvo Autonomous Solutions планує не лише постачати техніку, а й самостійно керувати її експлуатацією та сервісним обслуговуванням. За оцінками компанії, лише упродовж перших п’яти років цей напрямок здатен принести майже 3 млрд доларів доходу.

Сім тягачів Volvo FH16 650 з системою автопілотування Autona/earth працюють в кар’єрі з 2019-го 24/7 без вихідних і потребують від людей лише регламентного техобслуговування та заправлення. Фото: Volvo

У Volvo переконані, що модель "транспорт як послуга" допоможе прискорити впровадження автономних перевезень. Клієнти отримають доступ до технології без значних початкових інвестицій, а також зможуть передати виробнику частину операційної та регуляторної відповідальності.

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У Європі поки тупцювання на місці

Дома Volvo вже розвиває проєкт FH Autonomy, однак через чинні законодавчі обмеження його застосування поки що зосереджене на гірничодобувній (див. відео внизу) та будівельній галузях. Далі процес не пішов.



Євросоюз поки ще працює над допуском автономних вантажівок до руху дорогами загального користування. Однак перспектива цього процесу поки не дуже втішна – безпілотних фур в Європі бояться.