Втретє вийшов під заставу – і знову попався: на чому "спеціалізувався" адвокат

Цього разу, за даними слідства, його "послуга" коштувала 7 тисяч доларів, а маршрут до Угорщини мав пролягати через Тису.

Як йдеться в релізі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, у спільній операції з викриття протиправних дій юриста за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури та за силової підтримки військовослужбовців відділу "Лужанка" і курсантів НАДПС були залучені оперативники Мукачівського загону, слідчі Берегівського райвідділу поліції, співробітниками Хустського МРВ СБУ у Закарпатській області.

На чому "погорів" адвокат-перевізник

За версією правоохоронців, 57-річний адвокат з Ужгорода зустрів 41-річного харків’янина, якого поселили в одному з готелів Хуста, а потім забрав звідти автомобілем.

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Чоловікові провели інструктаж щодо незаконного перетину кордону та підготували спорядження для переправлення через річку Тиса. За організацію такого "трансферу" юрист, як стверджує слідство, отримав 7 тисяч доларів.

Затримали його дорогою до кордону, одразу після отримання грошей.

Ймовірно, застави як атрибут юридичної категорії не стільки запобігають злочинам, скільки їх стимулюють. Фото: з кримінальної справи

Тиса, жилет і маска

Під час огляду автомобіля у підозрюваного знайшли камуфльований рятувальний жилет та маску-балаклаву, якими мав скористатися його "клієнт".

Прокуратура додає ще одну деталь: для конспірації сам адвокат нібито їхав у масці із зображенням знаменитості.

Саме через Тису, за матеріалами справи, планувалося потрапити до Угорщини.

Це вже третє затримання

Найцікавіше в цій історії – нинішнє затримання стало для адвоката третім за аналогічною схемою. Попереднього разу його затримали у жовтні 2025 року.

Тоді слідство заявило, що чоловік організував злочинну групу, яка діяла на території Ужгородського, Берегівського та Виноградівського районів. Ця справа нині розглядається судом.

За словами прокурорів, щоразу після внесення застави адвокат повертався до незаконної діяльності. Тому цього разу прокуратура просила взяти його під варту без можливості застави.

Нова застава підозрюваному не забарилася і це прокуратурі не сподобалося. Фото: прокуратура Закарпаття

Суд погодився з необхідністю тримання під вартою, але знову визначив альтернативу – майже 1 млн грн застави.

Прокуратура вже оскаржує це рішення в частині застави.

Адвокату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Водночас його вина має бути доведена в суді.