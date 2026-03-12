Xiaomi виправила проблему з карбоновим капотом електроседана Xiaomi SU7

Йдеться про опціональний карбоновий капот, який коштував приблизно 6100 доларів, зазначає Auto24. Він мав покращувати охолодження та аеродинаміку автомобіля, однак перші покупці швидко з’ясували, що вентиляційні отвори насправді не виконують жодної практичної ролі.

Власники звинуватили компанію у введенні в оману

Після того як клієнти почали отримувати свої автомобілі, стало зрозуміло, що конструкція під капотом не відрізняється від стандартної версії. У результаті вентиляційні отвори залишалися лише дизайнерським елементом і не впливали на аеродинаміку чи охолодження. Реакція власників була досить різкою. Частина клієнтів почала вимагати компенсацію, а деякі навіть заявили, що відмовляться від бренду. Конфлікт швидко переріс у юридичні суперечки.

Інженери переробили конструкцію

Приблизно через рік після початку скандалу Xiaomi повідомила, що підготувала оновлення конструкції, пише Carscoops. Інженери змінили внутрішню структуру передніх повітропроводів, щоб вентиляційні отвори почали працювати разом з активною решіткою радіатора.

Завдяки цьому повітряні канали тепер повинні покращувати охолодження й підвищувати притискну силу на передній осі. Оновлення передбачає встановлення регульованих пластикових лопаток під карбоновим капотом. За інформацією галузевих медіа, процедура модернізації займає приблизно 2 – 3 години.

Компанія намагається відновити довіру клієнтів

Xiaomi пообіцяла безкоштовно встановлювати оновлену версію капота для власників автомобілів. Компанія сподівається, що цей крок допоможе відновити довіру клієнтів після резонансного скандалу.

Попри це, суперечка навколо карбонового капота дійшла до суду ще до того, як виробник представив технічне рішення. У жовтні минулого року китайський суд став на бік власника версії Xiaomi SU7 Ultra, який подав позов проти компанії. Суд зобов’язав Xiaomi повернути клієнту передоплату за капот, виплатити приблизно 18 300 доларів компенсації й покрити близько 1400 доларів судових витрат. Крім того, компанія пообіцяла кожному покупцю цього аксесуара 20 тисяч бонусних балів, що приблизно відповідає 290 доларам.