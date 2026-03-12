Xiaomi исправила проблему с карбоновым капотом электроседана Xiaomi SU7

Речь идет об опциональном карбоновом капоте, который стоил примерно 6100 долларов, отмечает Auto24. Он должен был улучшать охлаждение и аэродинамику автомобиля, однако первые покупатели быстро выяснили, что вентиляционные отверстия на самом деле не выполняют никакой практической роли.

Напомним: Xiaomi отказалась от ограничений мощности Su7 Ultra после возмущения владельцев

Владельцы обвинили компанию во введении в заблуждение

После того как клиенты начали получать свои автомобили, стало понятно, что конструкция под капотом не отличается от стандартной версии. В результате вентиляционные отверстия оставались лишь дизайнерским элементом и не влияли на аэродинамику или охлаждение. Реакция владельцев была достаточно резкой. Часть клиентов начала требовать компенсацию, а некоторые даже заявили, что откажутся от бренда. Конфликт быстро перерос в юридические споры.

Инженеры переделали конструкцию

Примерно через год после начала скандала Xiaomi сообщила, что подготовила обновление конструкции, пишет Carscoops. Инженеры изменили внутреннюю структуру передних воздуховодов, чтобы вентиляционные отверстия начали работать вместе с активной решеткой радиатора.

Благодаря этому воздушные каналы теперь должны улучшать охлаждение и повышать прижимную силу на передней оси. Обновление предусматривает установку регулируемых пластиковых лопаток под карбоновым капотом. По информации отраслевых медиа, процедура модернизации занимает примерно 2 – 3 часа.

Компания пытается восстановить доверие клиентов

Xiaomi пообещала бесплатно устанавливать обновленную версию капота для владельцев автомобилей. Компания надеется, что этот шаг поможет восстановить доверие клиентов после резонансного скандала.

Также интересно: Xiaomi SU7 проехал более четверти миллиона километров: что в нем сломалось?

Несмотря на это, спор вокруг карбонового капота дошел до суда еще до того, как производитель представил техническое решение. В октябре прошлого года китайский суд встал на сторону владельца версии Xiaomi SU7 Ultra, который подал иск против компании. Суд обязал Xiaomi вернуть клиенту предоплату за капот, выплатить примерно 18 300 долларов компенсации и покрыть около 1400 долларов судебных издержек. Кроме того, компания пообещала каждому покупателю этого аксессуара 20 тысяч бонусных баллов, что примерно соответствует 290 долларам.