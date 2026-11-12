Як бути помітними на дорозі в сутінках і тумані

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Авторадіо та Авто24 продовжує інформаційну кампанію “До зустрічі вдома”, присвячену Тижню безпеки дорожнього руху. Розбираємо знайомі дорожні ситуації, пояснюємо ризики та нагадуємо про звички, які допомагають берегти життя.

Один перехід - дві позиції

Осінній вечір. Над дорогою згущується туман, асфальт вологий. До нерегульованого пішохідного переходу підходить людина в темній куртці.

Очима пішохода. Фари автомобіля видно здалеку. Здається, до машини ще достатньо відстані, а водій має бачити людину біля переходу. Пішохід поспішає додому й робить крок на проїзну частину.

Очима водія. Попереду - світло зустрічного транспорту, відблиски на мокрому покритті та туман. Темний одяг зливається з фоном. Людину водій помічає пізніше, ніж вона очікує. Тепер потрібні час для реакції та відстань для гальмування.

В темноті та тумані водій не завжди бачить пішохода. Фото Magnific

Це умовна ситуація, але вона показує важливу різницю: бачити фари автомобіля не означає бути помітним для його водія.

Пішохід має переконатися, що вихід на дорогу безпечний. Водій - завчасно обрати швидкість, яка відповідає видимості, та виконати вимоги щодо надання дороги пішоходам.

Масштаб ризику підтверджують дані Національної поліції: за підсумками 2025 року наїзди на пішоходів становили 26% усіх ДТП із постраждалими - 6660 випадків. Ця статистика охоплює пригоди за різних умов, проте нагадує, наскільки важливо водіям завчасно помічати людей, а пішоходам - дбати про власну видимість і перевіряти безпеку перед виходом на дорогу.

Туман змінює звичну дорогу

Знайомий перехід, поворот чи зупинка в тумані можуть стати помітними значно пізніше. Тому орієнтуватися лише на звичку “я завжди тут переходжу” або “я завжди їду тут із такою швидкістю” - небезпечно.

У пункті 1.10 Правил дорожнього руху України недостатня видимість пов’язана з видимістю дороги менш ніж на 300 метрів у сутінках, тумані, під час дощу, снігопаду тощо. Такі умови можуть виникати й удень.

Туман - привід змінити поведінку для всіх:

водіям зменшити швидкість і збільшити дистанцію,

пішоходам - особливо уважно оцінювати безпеку переходу та подбати про свою помітність.

Темний одяг, світлий одяг і світлоповертальні елементи: у чому різниця

Колір одягу впливає на те, наскільки легко розпізнати людину на тлі дороги. Але навіть світла куртка не замінює світлоповертальних елементів.

У темряві пішохода в темному одязі складніше помітити. Як зазначають у Патрульній поліції, світлоповертальні елементи на одязі допомагають водієві завчасно побачити людину. Водночас відстань її виявлення залежить від освітлення та погодних умов, тому навіть зі світлоповертачами перед виходом на дорогу необхідно переконатися, що переходити безпечно.

Патрульна поліція наголошує: світлоповертачі допомагають завчасно виявити пішоходів і велосипедистів у темряві та за несприятливої погоди.

Універсальної відстані, з якої водій гарантовано побачить людину, немає. Вона залежить від густоти туману, опадів, освітлення, стану фар і скла, фону та розташування світлоповертальних елементів.

Темний одяг не помітний водію. На ньому має бути частина, що відбиває світло. Фото Magnific.

Стрічка під курткою або флікер на рюкзаку, закритий парасолею, не допоможе водієві вчасно вас помітити.

Перед виходом перевірте:

Чи видно елементи з різних боків. Одного аксесуара лише на спині може бути недостатньо для транспорту, що наближається спереду чи збоку.

Одного аксесуара лише на спині може бути недостатньо для транспорту, що наближається спереду чи збоку. Чи не закривають їх сумка, шарф або верхній одяг.

сумка, шарф або верхній одяг. Чи чисті вони та не пошкоджені.

вони та не пошкоджені. Чи помітна дитина. Розмістіть елементи на верхньому одязі та рюкзаку, щоб їх не закривали інші речі.

Світлоповертальний жилет, стрічки та браслети можуть доповнювати одне одного. Ліхтарик також може допомогти позначити себе, але не замінює передбачених ПДР світлоповертальних елементів.

Пішоходам: у тумані важливо не лише дивитися, а й дати собі час оцінити ситуацію

За пунктом 4.4 ПДР, у темряві та за недостатньої видимості пішоходи на проїзній частині чи узбіччі повинні використовувати світлоповертальні елементи або одяг із ними. Для пересування тротуарами такі елементи також є корисною звичкою.

Під час туману:

Оберіть пішохідний перехід, за можливості - регульований, підземний або надземний. Не скорочуйте шлях у місці, де через туман не можете оцінити наближення транспорту.

за можливості - регульований, підземний або надземний. Не скорочуйте шлях у місці, де через туман не можете оцінити наближення транспорту. Перед виходом на дорогу зупиніться на тротуарі й перевірте ситуацію. Видимі фари не означають, що автомобіль далеко або водій уже вас помітив.

Видимі фари не означають, що автомобіль далеко або водій уже вас помітив. Дотримуйтеся сигналів світлофора. На дозволений сигнал також перевірте, чи безпечно починати перехід.

На дозволений сигнал також перевірте, чи безпечно починати перехід. Не виходьте раптово з-за припаркованих автомобілів, зупиненого автобуса чи інших перешкод.

з-за припаркованих автомобілів, зупиненого автобуса чи інших перешкод. Якщо автомобіль в одній смузі зупинився, перевірте інші смуги.

Приберіть телефон і зніміть навушники. Поправте капюшон або парасолю, якщо вони закривають огляд. Не покладайтеся лише на слух.

Поправте капюшон або парасолю, якщо вони закривають огляд. Не покладайтеся лише на слух. Поза населеними пунктами, якщо рухаєтеся пішки узбіччям або краєм проїзної частини, йдіть назустріч транспорту. Це допоможе спостерігати за його наближенням.

Вимоги щодо місць переходу, сигналів, виходу з-за перешкод і недопущення раптової появи на дорозі визначені пунктами 4.7, 4.9, 4.10 та 4.14 ПДР, а напрямок руху пішоходів за межами населених пунктів - пунктом 4.3.

Водіям: швидкість має відповідати тому, що ви реально бачите

Світлоповертач допомагає помітити людину, але не замінює обов’язку водія уважно стежити за дорогою та обирати безпечну швидкість.

За пунктом 12.2 ПДР, у темряві та за недостатньої видимості швидкість повинна дозволяти зупинитися в межах видимості дороги.

Тому під час туману:

Знижуйте швидкість завчасно. Дозволена максимальна швидкість може бути небезпечною за фактичної видимості.

Дозволена максимальна швидкість може бути небезпечною за фактичної видимості. Збільшуйте дистанцію. Не орієнтуйтеся лише на задні ліхтарі автомобіля попереду.

Не орієнтуйтеся лише на задні ліхтарі автомобіля попереду. Особливо уважно наближайтеся до переходів, зупинок і виїздів із дворів. Будьте готові до появи людей.

Будьте готові до появи людей. Уникайте обгонів та інших маневрів, якщо не можете впевнено оцінити їхню безпеку.

якщо не можете впевнено оцінити їхню безпеку. Очистьте фари, ліхтарі, дзеркала та скло. Увімкніть обдування й обігрів, щоб усунути запотівання.

Увімкніть обдування й обігрів, щоб усунути запотівання. Якщо видимість не дозволяє безпечно продовжувати поїздку, знайдіть дозволене й безпечне місце поза смугою руху та зробіть зупинку.

Зменшувати швидкість біля переходів, збільшувати дистанцію та відмовлятися від ризикованих маневрів у тумані рекомендує Патрульна поліція України.

Яке світло вмикати в тумані

Для руху в тумані використовуйте ближнє світло фар, за наявності - разом із передніми протитуманними фарами.

Не покладайтеся лише на денні ходові вогні або автоматичний режим: перевірте, які прилади фактично ввімкнені. Фото Magnific.

Дальнє світло в густому тумані може погіршувати огляд через відбиття світла від крапель води.

Порядок використання освітлення визначає розділ 19 ПДР. Зокрема, пункт 19.5 регулює використання передніх протитуманних фар, а пункт 19.9 дозволяє задній протитуманний ліхтар виключно за недостатньої видимості. Коли такі умови минули, вимкніть його.

Біля переходу відповідальність є в обох сторін

Пішоходові потрібно перевірити безпеку виходу на дорогу. Водієві - своєчасно надати дорогу відповідно до ПДР.

За пунктом 18.1 ПДР, наближаючись до нерегульованого переходу з пішоходами, водій має сповільнитися, а за потреби - зупинитися, щоб їх пропустити.

Якщо перед таким переходом транспорт у сусідній смузі сповільнюється або зупинився, не продовжуйте рух без перевірки: дійте за пунктом 18.4 ПДР.

Велосипедистам, користувачам електросамокатів і пасажирам

Туман ускладнює виявлення не лише пішоходів. Людину на велосипеді чи електросамокаті також потрібно завчасно помітити й розпізнати напрямок її руху.

Для велосипеда пункт 6.2 ПДР передбачає світлоповертачі та ввімкнений ліхтар або фару для руху в темряві й за недостатньої видимості. Світлоповертальний одяг доповнює освітлення, але не замінює його.

Користувачам електросамокатів також варто перевіряти справність освітлення, використовувати світлоповертальні елементи, знижувати швидкість і залишати достатній простір біля пішоходів.

Якщо через туман не можете безпечно оцінювати шлях, відкладіть поїздку. Фото Magnific.

Пасажирам варто подбати про помітність ще до виходу з транспорту: підготувати світлоповертальні аксесуари, виходити після повної зупинки, перевіряти безпеку та не починати перехід із-за автобуса чи іншого транспорту, який закриває огляд.

Перед запуском двигуна перевірте, чи немає поруч тварин

У холодну й дощову погоду коти шукають прихистку від вітру та негоди. Вони можуть ховатися під автомобілем, у колісних арках або під капотом, біля теплого двигуна. У сутінках помітити їх складніше, тому перед поїздкою приділіть час перевірці.

Огляньте простір під автомобілем і колісні арки. За недостатнього освітлення скористайтеся ліхтариком. Легенько постукайте по капоту та прислухайтеся. Самого стуку недостатньо, щоб переконатися у відсутності тварини. Якщо почули нявчання чи шурхіт, не запускайте двигун. Перевірте підкапотний простір, якщо це безпечно. Дайте тварині час відійти. Якщо вона застрягла або її неможливо безпечно дістати, зверніться по допомогу до фахівців. Перед початком руху переконайтеся, що тварина відійшла від автомобіля.

Кілька хвилин уважності можуть урятувати життя чотирилапого. Фото Magnific

Подбаймо й про тих, хто шукає тепла та захисту поруч із нами.

Побачити одне одного - щоб зустрітися вдома

Перед виходом перевірте, чи ви помітні. Перед поїздкою - чи справне освітлення. У дорозі залишайте собі час для зупинки.

Туман скорочує видимість. Нехай уважність, світлоповертачі та безпечна швидкість допоможуть вчасно побачити одне одного. До зустрічі вдома.