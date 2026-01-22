Як "допомагають" кандидатам у водії скласти теоретичний іспит

У соціальних мережах активізувалися особи, які за винагороду пропонують гарантоване складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС. Офіційно Головний сервісний центр МВС спільно з Департаментом кіберполіції попереджають: будь-яка стороння допомога під час іспиту є незаконною та може мати фінансові й правові наслідки.

Читайте також: На Одещині затримали "бігунка", який пропонував "права" за $2000

Як працює схема

Попит на послуги зловмисників був сформований самими сервісними центрами МВС. Річ у тім, що близько 80% кандидатів у водії не можуть чесно скласти іспит з першої спроби. Надмірна складність екзаменів спонукає кандидатів активно шукати способи «вирішення питання». І тут на допомогу приходять “бігунки”, керівники автошкіл, шахраї та навіть відверто кримінальні схеми з продажу підроблених документів.

Ті, хто за гроші допомагає в складанні іспитів, лишають свої контакти у тематичних групах, коментарях на сторінках сервісних центрів МВС та спільнотах майбутніх водіїв. Далі вони діють за типовим алгоритмом:

Пропонують допомогу у складанні іспиту.

Обіцяють стовідсотковий результат.

Запевняють у наданні спеціальних технічних пристроїв.

Беруть передоплату.

Зникають або надають неіснуючі послуги.

Окремим напрямом шахрайства є розсилання фішингових посилань. Під приводом реєстрації або «підтвердження заявки» жертв змушують вводити банківські дані або встановлювати стороннє програмне забезпечення, що дає зловмисникам доступ до персональної інформації.

Які пристрої пропонують

Для допомоги під час іспиту найчастіше пропонують мікрокамери, приховані навушники, смартгодинники, окуляри з відеокамерою або інші пристрої для передавання зображення та отримання підказок у режимі реального часу.

У сервісних центрах МВС такі спроби іноді фіксуються. Порушників може види нетипова поведінка, нервозність або неприродні рухи. Якщо адміністратор виявляє використання сторонніх технічних засобів, іспит припиняється, а результат анулюється.

Що радять у МВС

Офіційно Головний сервісний центр МВС рекомендує готуватися до іспиту легальним шляхом. Теоретичну підготовку можна проходити самостійно або в акредитованих автошколах. Перелік навчальних закладів доступний на офіційному сайті МВС у розділі, присвяченому посвідченням водія. Там же опублікована актуальна інформація щодо процедури отримання, обміну або відновлення документів.

Висновок

Зростання активності шахраїв свідчить про високий попит на отримання посвідчень водія і надмірну складність його чесного та офіційного отримання. Однак варто пам’ятати, що використання послуг сторонніх осіб несе у собі певні ризики. Законний шлях підготовки залишається найбільш безпечною стратегією для майбутніх водіїв.