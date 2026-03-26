Електричний фургон Ford Transit City виявися перелицьованим "китайцем"

Машину Ford створив спільно з китайським партнером Jianling. Розробка підпорядкована одній меті – заповнити нішу міського транспорту доставлення технікою покращених характеристик та з достатнім запасом ходу по місту для операційних завдань упродовж усього робочого дня.

Про новинку з посиланнями на виробника розповідає Auto Express. Щоправда, не всі деталі менеджери обох брендів розкривають. Зокрема, не згадується цінник на нову електричну модель.

Читайте також Ford E-Transit отримав потужніший акумулятор, швидшу зарядку і трохи вищу ціну

Такої платформи європейські версії Transit ще не мали

Головною інтригою прем'єрної моделі став натяк на те, що Transit City базується на унікальній платформі.

Вона не схожа з жодною іншою моделлю у європейській лінійці Ford. Однак ця версія вже доступна на ринку Китаю.

З подвійним запасу ходу від потреби

"Китайський" Transit City отримав батарею на 56 кВт-год. Такий потенціал майже на 160 миль, тобто під 260 кілометрів. Це навіть більше від необхідного.

Читайте також Цукровари та борошномели тепер їздитимуть на автобусах Ford Transit

Статистика власних досліджень Ford показує, що середня щоденна відстань, яку долають користувачі електричних фургонів, становить менше як 70 миль/112 кілометрів. Саме тому новий фургон Transit City з великим запасом задовольнить логістичні потреби міських служб доставки, сервісу чи ремонту.

Електричний Ford Transit City китайського виробництва не поступається характеристиками класичним дизельним версіям. Фото: Ford

Один двигун і тільки передній привід

Електричний автомобіль отримав електродвигун потужністю 148 к.с. Він став приводом передньої пари коліс.

За документами це практично "паркетник" вуличного застосунку, однак розробники запевняють, що на ґрунтовій дорозі передньопривідний електричний фургон City не підведе, має такі ж ходові властивості, як і дизельний варіант "Транзита".

У трьох версіях кузова

Китайський виробник електричного фургона Ford Transit City Буде пропонує ринку три типи кузова. В обов'язковому порядку буде панельний фургон L1H1 та більший варіант L2H2. Окрім цього, передбачається шасі з кабіною, що є першим подібним варіантом для фургона Ford середнього розміру.

Читайте також Оновлений Ford Transit отримав технології на основі 5G

Вантажність фургона L1H1 сягає 1085 кг. Він має достатньо місця для розміщення трьох піддонів. Версія L2H2 з довжиною завантаження три метри потужніша, може перевозити до 1275 кг різного вантажу та має об'єм 8,5 куб. м.

Шасі передбачає гнучкість під усілякі конфігурації, у тому числі для комунальних надбудов, починаючи від поливальних, прибиральних чи самоскидних версій.

Різні варіанти надбудови кузова китайського Transit City передбачають на перших порах до десятка модифікацій під комунальні, ландшафтні, сервісні, рефрижераторні та інші операції. Фото: Ford