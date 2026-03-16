Як обміняти іноземне посвідчення водія на українське

Послугу надають підрозділи головного сервісного центру МВС. Порядок видачі та обміну посвідчень водія визначає Постанова КМУ № 340.

Коли посвідчення можна обміняти без іспитів

Якщо громадянин України за кордоном обміняв українське посвідчення водія на іноземне, він може повернути український документ без складання теоретичного та практичного іспитів. При цьому відкриваються ті самі категорії транспортних засобів, які були зазначені у попередньому українському посвідченні.

Також обмін без іспитів можливий, якщо посвідчення видане у державі, яка є учасницею Віденська конвенція про дорожній рух 1968 року. Такі країни використовують єдині міжнародні стандарти оформлення водійських документів.

Серед них, зокрема:

Німеччина

Франція

Італія

Польща

Іспанія

Чехія

Литва

Латвія

Естонія

Молдова

Грузія

Казахстан

Узбекистан

У таких випадках документ перевіряє адміністратор сервісного центру, після чого може бути проведено обмін без додаткових іспитів.

Коли доведеться складати іспити

Якщо посвідчення водія видане у країні, що не приєдналася до Віденської конвенції або документ не відповідає встановленим вимогам, обмін можливий лише після складання теоретичного та практичного іспитів.

До прикладу, це стосується посвідчень, виданих у таких країнах:

США

Канада

Китай

Індія

Пакистан

Також складання іспитів може знадобитися, якщо неможливо підтвердити дійсність посвідчення або виникають сумніви щодо його справжності.

Які документи потрібно подати

Для обміну іноземного посвідчення водія необхідно звернутися до сервісного центру МВС та подати такі документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу

реєстраційний номер облікової картки платника податків

іноземне посвідчення водія з перекладом, засвідченим у встановленому порядку

документ від компетентного органу іноземної держави або її дипломатичної установи, який підтверджує факт видачі посвідчення та відсутність заборони на керування транспортними засобами

Після перевірки документів адміністратор сервісного центру визначає можливість обміну та вирішує, чи потрібно складати іспити.

Де можна отримати послугу

Обмін іноземного посвідчення водія на українське здійснюється у будь-якому територіальному підрозділі Сервісні центри МВС незалежно від місця реєстрації громадянина.

У МВС зазначають, що робота сервісних центрів спрямована на те, щоб державні послуги для водіїв були максимально доступними, зрозумілими та зручними.