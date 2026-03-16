Как обменять иностранное водительское удостоверение на украинское

В некоторых случаях придется сдавать экзамены
Услугу предоставляют подразделения главного сервисного центра МВД. Порядок выдачи и обмена водительских удостоверений определяет Постановление КМУ № 340.
Когда удостоверение можно обменять без экзаменов
Если гражданин Украины за рубежом обменял украинское водительское удостоверение на иностранное, он может вернуть украинский документ без сдачи теоретического и практического экзаменов. При этом открываются те же категории транспортных средств, которые были указаны в предыдущем украинском удостоверении.
Также обмен без экзаменов возможен, если удостоверение выдано в государстве, которая является участницей Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Такие страны используют единые международные стандарты оформления водительских документов.
Среди них, в частности:
- Германия
- Франция
- Италия
- Польша
- Испания
- Чехия
- Литва
- Латвия
- Эстония
- Молдова
- Грузия
- Казахстан
- Узбекистан
В таких случаях документ проверяет администратор сервисного центра, после чего может быть произведен обмен без дополнительных экзаменов.
Когда придется сдавать экзамены
Если водительское удостоверение выдано в стране, не присоединилась к Венской конвенции или документ не соответствует установленным требованиям, обмен возможен только после сдачи теоретического и практического экзаменов.
К примеру, это касается удостоверений, выданных в таких странах:
- США
- Канада
- Китай
- Индия
- Пакистан
Также сдача экзаменов может понадобиться, если невозможно подтвердить действительность удостоверения или возникают сомнения относительно его подлинности.
Какие документы нужно подать
Для обмена иностранного водительского удостоверения необходимо обратиться в сервисный центр МВД и подать следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
- иностранное водительское удостоверение с переводом, заверенным в установленном порядке
- документ от компетентного органа иностранного государства или его дипломатического учреждения, подтверждающий факт выдачи удостоверения и отсутствие запрета на управление транспортными средствами
После проверки документов администратор сервисного центра определяет возможность обмена и решает, нужно ли сдавать экзамены.
Где можно получить услугу
Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское осуществляется в любом территориальном подразделении Сервисные центры МВД независимо от места регистрации гражданина.
В МВД отмечают, что работа сервисных центров направлена на то, чтобы государственные услуги для водителей были максимально доступными, понятными и удобными.