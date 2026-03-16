Как обменять иностранное водительское удостоверение на украинское

Граждане Украины, которые получили водительское удостоверение за рубежом, могут обменять его на украинское в сервисных центрах МВД. Процедура зависит от страны, где был выдан документ, а также от того, соответствует ли он международным требованиям.
В некоторых случаях придется сдавать экзамены

Евгений Гудущан
16 марта, 21:20
Услугу предоставляют подразделения главного сервисного центра МВД. Порядок выдачи и обмена водительских удостоверений определяет Постановление КМУ № 340.

Когда удостоверение можно обменять без экзаменов

Если гражданин Украины за рубежом обменял украинское водительское удостоверение на иностранное, он может вернуть украинский документ без сдачи теоретического и практического экзаменов. При этом открываются те же категории транспортных средств, которые были указаны в предыдущем украинском удостоверении.

Также обмен без экзаменов возможен, если удостоверение выдано в государстве, которая является участницей Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Такие страны используют единые международные стандарты оформления водительских документов.

Среди них, в частности:

  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Польша
  • Испания
  • Чехия
  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Молдова
  • Грузия
  • Казахстан
  • Узбекистан

В таких случаях документ проверяет администратор сервисного центра, после чего может быть произведен обмен без дополнительных экзаменов.

Когда придется сдавать экзамены

Если водительское удостоверение выдано в стране, не присоединилась к Венской конвенции или документ не соответствует установленным требованиям, обмен возможен только после сдачи теоретического и практического экзаменов.

К примеру, это касается удостоверений, выданных в таких странах:

  • США
  • Канада
  • Китай
  • Индия
  • Пакистан

Также сдача экзаменов может понадобиться, если невозможно подтвердить действительность удостоверения или возникают сомнения относительно его подлинности.

Какие документы нужно подать

Для обмена иностранного водительского удостоверения необходимо обратиться в сервисный центр МВД и подать следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика
  • иностранное водительское удостоверение с переводом, заверенным в установленном порядке
  • документ от компетентного органа иностранного государства или его дипломатического учреждения, подтверждающий факт выдачи удостоверения и отсутствие запрета на управление транспортными средствами

После проверки документов администратор сервисного центра определяет возможность обмена и решает, нужно ли сдавать экзамены.

Где можно получить услугу

Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское осуществляется в любом территориальном подразделении Сервисные центры МВД независимо от места регистрации гражданина.

В МВД отмечают, что работа сервисных центров направлена на то, чтобы государственные услуги для водителей были максимально доступными, понятными и удобными.

