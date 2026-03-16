Как обменять иностранное водительское удостоверение на украинское

Услугу предоставляют подразделения главного сервисного центра МВД. Порядок выдачи и обмена водительских удостоверений определяет Постановление КМУ № 340.

Читайте также: Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское: алгоритм действий

Когда удостоверение можно обменять без экзаменов

Если гражданин Украины за рубежом обменял украинское водительское удостоверение на иностранное, он может вернуть украинский документ без сдачи теоретического и практического экзаменов. При этом открываются те же категории транспортных средств, которые были указаны в предыдущем украинском удостоверении.

Также обмен без экзаменов возможен, если удостоверение выдано в государстве, которая является участницей Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Такие страны используют единые международные стандарты оформления водительских документов.

Среди них, в частности:

Германия

Франция

Италия

Польша

Испания

Чехия

Литва

Латвия

Эстония

Молдова

Грузия

Казахстан

Узбекистан

В таких случаях документ проверяет администратор сервисного центра, после чего может быть произведен обмен без дополнительных экзаменов.

Когда придется сдавать экзамены

Если водительское удостоверение выдано в стране, не присоединилась к Венской конвенции или документ не соответствует установленным требованиям, обмен возможен только после сдачи теоретического и практического экзаменов.

К примеру, это касается удостоверений, выданных в таких странах:

США

Канада

Китай

Индия

Пакистан

Также сдача экзаменов может понадобиться, если невозможно подтвердить действительность удостоверения или возникают сомнения относительно его подлинности.

Какие документы нужно подать

Для обмена иностранного водительского удостоверения необходимо обратиться в сервисный центр МВД и подать следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

иностранное водительское удостоверение с переводом, заверенным в установленном порядке

документ от компетентного органа иностранного государства или его дипломатического учреждения, подтверждающий факт выдачи удостоверения и отсутствие запрета на управление транспортными средствами

После проверки документов администратор сервисного центра определяет возможность обмена и решает, нужно ли сдавать экзамены.

Где можно получить услугу

Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское осуществляется в любом территориальном подразделении Сервисные центры МВД независимо от места регистрации гражданина.

В МВД отмечают, что работа сервисных центров направлена на то, чтобы государственные услуги для водителей были максимально доступными, понятными и удобными.