Як оскаржити штраф за порушення ПДР: коли варто це робити

Отримання штрафу за порушення правил дорожнього руху не завжди означає, що водій дійсно винен. На практиці дуже часто трапляються випадки, коли постанови поліції виносяться без достатніх доказів або з порушенням встановленої процедури. Українське законодавство дозволяє оскаржити такі рішення та захистити свої права. Як це зробити пише doradvokat.com.ua.

Читайте також: 17 категорій у посвідченні водія і нові вікові обмеження: що готують депутати

Коли штраф можна оскаржити

Однією з найпоширеніших підстав для скасування постанови є відсутність належних доказів порушення. Нерідко інспектор обмежується власними висновками, не надаючи відеофіксації, показань свідків чи інших об'єктивних підтверджень. Сам по собі рапорт поліцейського не може вважатися достатнім доказом вини водія.

Іншою вагомою підставою є порушення процедури оформлення матеріалів. Наприклад, якщо водію не роз'яснили його права, не надали можливості ознайомитися з доказами або допустили помилки під час оформлення документів. Такі порушення можуть стати самостійною причиною для скасування штрафу.

Які строки для оскарження

Відповідно до законодавства, водій має лише 10 днів з моменту отримання постанови для її оскарження. Якщо цей строк пропущено, постанова набирає законної сили та підлягає виконанню.

Втім, строк можна поновити через суд, якщо його пропущено з поважних причин. До таких причин можуть належати хвороба, відрядження, перебування за кордоном або інші обставини, які унеможливили своєчасне звернення.

Звернення до поліції

Перший варіант оскарження — подати скаргу до керівництва підрозділу поліції, співробітник якого виніс постанову. Такий спосіб не потребує сплати судового збору та передбачає розгляд звернення протягом десяти днів.

Однак практика показує, що подібні скарги рідко призводять до скасування штрафів, оскільки поліція неохоче визнає помилки своїх працівників.

Судове оскарження

Більш ефективним способом є звернення до адміністративного суду. Позов можна подати як за місцем проживання водія, так і за місцем вчинення правопорушення.

Під час розгляду справи суд перевіряє законність дій поліцейських, наявність доказів та дотримання процедури. Саме через суд у переважній більшості випадків вдається скасувати необґрунтовані штрафи.

Як проходить розгляд справи

Справи про оскарження постанов за порушення ПДР розглядають місцеві суди. Часто вони належать до категорії справ незначної складності та можуть розглядатися без проведення судового засідання.

За результатами розгляду суд може:

Залишити постанову без змін.

Визнати постанову незаконною та скасувати її.

Закрити провадження у справі.

Якщо рішення першої інстанції не задовольняє одну зі сторін, його можна оскаржити до апеляційного суду протягом 10 днів.

Чи потрібно сплачувати штраф під час оскарження

На час розгляду скарги або судового спору виконання постанови призупиняється. Це означає, що сплачувати штраф до остаточного рішення не потрібно.

Якщо суд або орган, який розглядав скаргу, залишить постанову в силі, водій матиме ще 15 днів для добровільної сплати штрафу.

Що дає скасування постанови

У разі успішного оскарження штраф анулюється, а водій вважається таким, що не притягувався до адміністративної відповідальності за цим фактом.

Це особливо важливо, оскільки повторні порушення ПДР можуть тягнути за собою більш суворі санкції. Скасована постанова не враховується під час визначення повторності правопорушень.

Чому варто звернутися до адвоката

Хоча закон дозволяє самостійно захищати свої права, допомога адвоката значно підвищує шанси на успіх. Фахівець допоможе правильно скласти позов, підготувати докази, проаналізувати матеріали справи та використати актуальну судову практику.

Особливо це актуально у складних справах, де необхідно витребувати додаткові документи, записи з камер відеоспостереження або інші докази.

Висновок

Оскарження штрафу за порушення ПДР є законним інструментом захисту прав водія. Якщо ви впевнені, що не порушували правила або постанова була винесена з процесуальними порушеннями, не варто поспішати зі сплатою штрафу.

Своєчасне звернення зі скаргою або позовом до суду може допомогти уникнути необґрунтованої відповідальності та захистити власні права.

Відсутність штрафів є «гарною історією» водія і у випадку серйозного інциденту на дорозі (наприклад ДТП зі загиблими або сильно травмованими) може служити пом'якшувальною обставиною.