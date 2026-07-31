Як отримати копію договору купівлі-продажу авто, оформленого через Дію

Онлайн-переоформлення автомобіля через застосунок Дія значно спростило процедуру купівлі-продажу транспортних засобів. Після завершення угоди система автоматично формує електронний договір купівлі-продажу, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Водночас багато автовласників не знають, що доступ до нього в застосунку обмежений у часі.

Договір можна завантажити одразу після оформлення

Після успішної перереєстрації автомобіля договір купівлі-продажу автоматично з'являється у застосунку Дія. Щоб його зберегти, потрібно:

відкрити застосунок Дія;

перейти у розділ “Сервіси”;

обрати “Перереєстрація авто” або переглянути історію отриманих послуг;

знайти потрібну угоду;

відкрити договір у форматі PDF та завантажити його на смартфон чи комп'ютер.

У сервісних центрах МВС звертають увагу, що документ зберігається у застосунку лише протягом одного місяця після оформлення угоди. Тому його рекомендують одразу завантажити та зберегти окремо або у хмарному сховищі.

Якщо договір уже зник із застосунку

Якщо документ не був завантажений вчасно і більше недоступний у Дії, отримати його копію все одно можливо.

Для цього потрібно надіслати звернення на електронну адресу регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях. Заяву можна скласти у довільній формі або скористатися готовою формою електронного звернення на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

До звернення необхідно додати копію документа, що посвідчує особу — паспорта або ID-картки.

Після розгляду звернення заявнику надішлють завірену копію договору купівлі-продажу за вказаним способом зв'язку.

Альтернативний варіант

Отримати копію договору можна й особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру МВС в Україні. Для цього потрібно подати заяву та документ, що посвідчує особу.

Що варто пам'ятати

У Головному сервісному центрі МВС рекомендують не відкладати завантаження договору після завершення онлайн-переоформлення автомобіля. Оскільки документ доступний у Дії лише місяць, його краще одразу зберегти у форматі PDF. Це дозволить уникнути зайвих звернень до сервісних центрів у майбутньому, якщо договір знадобиться для підтвердження права власності чи інших юридичних процедур.