Як скасувати статус належного користувача авто: пояснення сервісних центрів МВС

Якщо оформити належного користувача штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані автоматичними камерами, будуть надходити вказаній особі, а не юридичному власнику авто. У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що цей статус не є безстроковим і може бути скасований як автоматично, так і достроково.

Коли статус припиняється автоматично

Дія статусу належного користувача завершується автоматично після закінчення строку, визначеного під час оформлення.

Також запис анулюється у разі зміни власника автомобіля або призначення нового належного користувача. Після цього інформація видаляється з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а електронне свідоцтво про реєстрацію автоматично зникає із застосунку Дія.

Як достроково скасувати статус

Припинити дію статусу можна достроково за заявою власника автомобіля або самого належного користувача.

Зробити це можна дистанційно через Кабінет водія або застосунок Дія, а також особисто в будь-якому сервісному центрі МВС.

Для скасування через Кабінет водія потрібно авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису, перейти до розділу “Призначення належного користувача”, обрати потрібний транспортний засіб, скасувати активний запис та підтвердити дію електронним підписом.

Після опрацювання заяви інформація про належного користувача автоматично видаляється з реєстру.

Скасування через сервісний центр МВС

Оформити припинення статусу можна і під час особистого візиту до будь-якого сервісного центру МВС.

Для цього необхідно подати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

У сервісному центрі заяву може подати як власник автомобіля, так і належний користувач. Однак останній може зробити це лише у присутності власника транспортного засобу або за наявності нотаріально посвідченої довіреності.

У МВС наголошують, що після скасування статусу належного користувача штрафи з камер знову отримуватиме юридичний власник авто, а відповідні записи видаляються з державного реєстру.