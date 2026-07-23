Как отменить статус законного владельца автомобиля: разъяснения сервисных центров МВД

Если выписать надлежащему пользователю штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные автоматическими камерами, , будут высылаться указанному лицу, а не юридическому владельцу автомобиля. В Главном сервисном центре МВД напомнили, что этот статус не является бессрочным и может быть отменен как автоматически, так и досрочно.

Когда статус прекращается автоматически

Действие статуса правомочного пользователя заканчивается автоматически по истечении срока, определенного при оформлении.

Также запись аннулируется в случае смены владельца автомобиля или назначения нового правомочного пользователя. После этого информация удаляется из Единого государственного реестра транспортных средств, , а электронное свидетельство о регистрации автоматически исчезает из приложения «Дия».

Как досрочно отменить статус

Прекратить действие статуса можно досрочно по заявлению владельца автомобиля или самого правомочного пользователя.

Сделать это можно удаленно через «Кабинет водителя» или приложение «Дія», а также лично в любом сервисном центре МВД.

Для отмены через «Кабинет водителя» необходимо авторизоваться с помощью КЭП, BankID или «Дія.Подпись», перейти в раздел « “» «Назначение уполномоченного пользователя»”, выбрать нужное транспортное средство, отменить активную запись и подтвердить действие электронной подписью.

После обработки заявления информация о правомочном пользователе автоматически удаляется из реестра.

Отмена через сервисный центр МВД

Оформить прекращение статуса можно и при личном посещении любого сервисного центра МВД.

Для этого необходимо подать:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

В сервисном центре заявление может подать как владелец автомобиля, так и правомочный пользователь. Однако последний может сделать это только в присутствии владельца транспортного средства или при наличии нотариально заверенной доверенности.

В МВД отмечают, что после отмены статуса правомочного пользователя штрафы с камер снова будет получать юридический владелец автомобиля, а соответствующие записи удаляются из государственного реестра.