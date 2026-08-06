Італійські бронетранспортери Puma допрацювали для сучасної війни

Про особливості експлуатації цих машин українськими військовими йдеться у сюжеті телеканалу Армія – Медіа Сил оборони України.

У розповіді акцент робиться на чотириколісній версії Puma 4×4, хоча чимало хронометражу відведено й бронетранспортеру Puma 6×6.

Маневровніші за шестиколісну версію

У підрозділах Сил оборони України вже давно й багато разів зустрічаються бронетранспортери Puma у виконанні 6×6, чотириколісна модифікація – не так часто, хоча є компактнішою, легшою та маневровнішою. Саме тому вона краще підходить для розвідки, швидких рейдів та роботи на складній місцевості.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Бойова маса Puma 4×4 становить близько 7 тонн, тоді як шестиколісна версія важить приблизно 8,2 тонни. Довжина машини – 4,76 м проти 5,07 м у варіанта 6×6.

За ширини лише 2,09 м та висоти 1,67 м бронемашина має низький силует, що дозволяє краще використовувати особливості рельєфу, зменшує помітність та полегшує маскування.

Графічна модель основних характеристик БТР Puma. Інфографіка: Авто24

Нагадаємо, армія Італії замовила бронетранспортери Puma у 1999 році. Загалом було закуплено 580 машин, із яких 250 – у версії 6×6 та 330 – у виконанні 4×4. Серійне виробництво здійснювалося на підприємстві Iveco у місті Болцано.

Двигун і характеристики

Puma оснащена чотирициліндровим турбодизельним двигуном Iveco сімейства 8042 або аналогічною потужністю 160 –180 к.с., який працює у парі з п'ятиступеневою автоматичною коробкою передач.

Максимальна швидкість на шосе сягає 105 –110 км/год. На бездоріжжі вона суттєво нижча й залежить від типу покриття, погодних та сезонних умов.

Запас ходу становить до 700 – 800 км залежно від конфігурації машини.

Незалежна підвіска з телескопічними амортизаторами та шинами Michelin типу Run Flat дозволяє продовжувати рух навіть після пошкодження колеса.

Маленька, низенька й дуже прудка, хоча додатковий каркас з антидроновим захистом трохи габарит збільшив. Скриншот: Авто24

Екіпаж і захист

Екіпаж Puma складається з двох осіб – водія та стрільця. Версія 4×4 перевозить двох десантників, тоді як модифікація 6×6 може транспортувати чотирьох військових.

Зварний сталевий корпус забезпечує бронезахистзахист екіпажу від куль стрілецької зброї та уламків боєприпасів.

В українських умовах бронетранспортери отримали додатковий захист від FPV-дронів. Військові обладнали машини каркасами з металевого профілю, решітками, сітками та ланцюгами. За словами екіпажів, конструкція виготовлена з урахуванням особливостей машини, тому її не потрібно демонтувати під час технічного обслуговування.

На відміну від класичних БТР тут в екіпажі "Пуми" командир відсутній, є водій, він головний, та стрілець, який при потребі може замінити водія. Скриншот: Авто24

Військовослужбовці також відзначають, що Puma проста в керуванні й за відчуттями нагадує звичайну вантажівку.

Створена для розвідки

Puma 4×4 спочатку розроблялася як легка розвідувальна бронемашина. Однак під час російсько-української війни її застосування значно розширилося.

Сьогодні вона використовується для доставлення особового складу, розвідувальних місій, патрулювання та інших бойових завдань.