Итальянские бронетранспортеры Puma доработали для современной войны

Об особенностях эксплуатации этих машин украинскими военными говорится в сюжете телеканала Армия – СМИ обороны Украины.

В рассказе акцент делается на четырехколесной версии Puma 4×4, хотя немало хронометража отведено и бронетранспортеру Puma 6×6.



Маневровнее шестиколесной версии

В подразделениях Сил обороны Украины уже давно и часто встречаются бронетранспортеры Puma в исполнении 6×6, а четырехколесная модификация – реже, хотя она компактнее, легче и маневренее. Поэтому она лучше подходит для разведки, быстрых рейдов и работы на сложной местности.

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Боевая масса Puma 4×4 составляет около 7 тонн, в то время как шестиколесная версия весит примерно 8,2 тонны. Длина машины – 4,76 м против 5,07 м у варианта 6×6.

При ширине всего 2,09 м и высоты 1,67 м бронемашина имеет низкий силуэт, что позволяет лучше использовать особенности рельефа, уменьшает заметность и облегчает маскировку.

Графическая модель основных характеристик БТР Puma. Инфографика: Авто24

Напомним, армия Италии заказала бронетранспортеры Puma в 1999 году. В общей сложности было закуплено 580 машин, из которых 250 – в версии 6×6 и 330 – в исполнении 4×4. Серийное производство производилось на предприятии Iveco в городе Болцано.

Двигатель и характеристики

Puma оснащена четырехцилиндровым турбодизельным двигателем Iveco семейства 8042 или аналогичной мощностью 160 – 180 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость на шоссе достигает 105 – 110 км/ч. На бездорожье она значительно ниже и зависит от типа покрытия, погодных и сезонных условий.

Запас хода составляет до 700 – 800 км в зависимости от конфигурации машины.

Независимая подвеска с телескопическими амортизаторами и шинами Michelin типа Run Flat позволяет продолжать движение даже после повреждения колеса.

Маленькая, низенькая и очень прыткая, хотя дополнительный каркас с антидроновой защитой немного габарит увеличил. Скриншот: Авто24

Экипаж и защита

Экипаж Puma состоит из двух человек – водителя и стрелка. Версия 4×4 перевозит двух десантников, в то время как модификация 6×6 может транспортировать четырех военных.

Сварной стальной корпус обеспечивает бронезащиту экипажа от шаров стрелкового оружия и обломков боеприпасов.

В украинских условиях бронетранспортеры получили дополнительную защиту от FPV-дронов. Военные оборудовали машины каркасами из металлического профиля, решетками, сетками и цепями. По словам экипажей, конструкция изготовлена с учетом особенностей машины, поэтому ее не следует демонтировать во время технического обслуживания.

В отличие от классических БТР, здесь в экипаже "Пумы" командир отсутствует, есть водитель, он главный, и стрелок, который при необходимости может заменить водителя. Скриншот: Авто24

Военнослужащие также отмечают, что Puma проста в управлении и по ощущениям напоминает обычный грузовик.

Создана для разведки

Puma 4×4 сначала разрабатывалась как легкая разведывательная бронемашина. Однако в ходе российско-украинской войны ее применение значительно расширилось.

Сегодня она используется для доставки личного состава, разведывательных миссий, патрулирования и других боевых задач.