Які авто найліквідніші на вторинному ринку України у 2026 році

У вересні 2026 року на AUTO.RIA вперше з'явилися 69 030 вживаних легковиків з унікальними VIN-кодами, а 10 932 з них зникли з активної пропозиції вже протягом семи днів.

За даними Інституту досліджень авторинку, це 15,8% усієї вересневої вибірки. Водночас серед автомобілів до 3000 доларів за тиждень зникли 27,2% оголошень, тоді як у сегменті 30-50 тисяч доларів - лише 6,8%.

"Зникло з оголошень" ще не означає "продано"

Тут важливо не переплутати два різні показники. У дослідженні "зникло" означає, що оголошення перестало бути активним і не повернулося до 7 жовтня. Це може означати продаж автомобіля, але також продавець міг просто зняти оголошення, передумати продавати машину або перевиставити її пізніше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тому ці дані краще сприймати як показник швидкості ротації пропозиції, а не як точну статистику укладених угод.

Водночас методика дозволяє коректно порівнювати різні сегменти, адже для кожного автомобіля використовується однаковий семиденний період після першої появи на майданчику.

Auto24 вже аналізував пропозицію вживаних авто на AUTO.RIA у серпні, коли на майданчику одночасно було понад 321 тисячу машин. Тоді Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf також залишалися серед наймасовіших моделей у продажу.

До 3000 доларів машини рухаються найшвидше

Залежність від ціни виглядає досить чітко. Серед автомобілів до 3000 доларів протягом семи днів зникли 27,2% оголошень. У сегменті 3000-5000 доларів показник становив 21%, у діапазоні 5000-10 000 доларів - 16,2%.

Далі швидкість поступово зменшується. Серед машин за 10-20 тисяч доларів за тиждень зникли 13,1% оголошень, у групі 20-30 тисяч - 10%, а в сегменті 30-50 тисяч - лише 6,8%.

Тобто бюджетні автомобілі до 3000 доларів залишали активну пропозицію приблизно вчетверо швидше, ніж машини за 30-50 тисяч.

Найпростіше пояснення полягає в тому, що коло покупців у нижньому ціновому сегменті ширше, а сума покупки не потребує такого складного фінансового рішення. Але ціна сама по собі не гарантує швидкого продажу: стан, історія, рік випуску та адекватність цінника конкретної машини можуть бути важливішими.

Passat виставляють найбільше, але Lanos зникає швидше

Volkswagen Passat у вересні залишався наймасовішою моделлю серед нових оголошень. За місяць на майданчику вперше з'явилися 2178 таких автомобілів.

Далі йшли Skoda Octavia з 1926 машинами та Volkswagen Golf з 1913. Але якщо подивитися не на кількість, а на частку оголошень, які зникли за сім днів, картина стає цікавішою. У Passat показник становив 16,2%, у Octavia - 16,8%, у Golf - 19%.

Натомість у ZAZ/Daewoo Lanos за той самий період зникли 27,7% оголошень, хоча самих машин було виставлено значно менше - 1203.

Це добре збігається з реальною популярністю Lanos на українській вторинці. Auto24 раніше писав, що Daewoo Lanos стабільно входить до числа найчастіше перепродаваних моделей в Україні.

Тобто велика кількість оголошень не завжди означає найвищу ліквідність. Passat має величезний ринок, але разом із попитом там є й велика конкуренція між продавцями.

Електромобілі несподівано виявилися найдинамічнішими

Найцікавіший результат з'являється, якщо розділити пропозицію за типом силової установки.

Найвищу семиденну ротацію показали електромобілі - 22,1%, хоча медіанна ціна в цій групі становила 19 300 доларів. Для автомобілів із ГБО показник був трохи нижчим - 20,6% при медіанній ціні 4600 доларів.

У бензинових машин за сім днів зникли 14,6% оголошень, у дизельних - 14%, а найповільнішими виявилися гібриди з показником 11,5%.

Це цікаво ще й тому, що за статистикою імпорту електромобілі у 2026 році вже втратили частину минулорічної популярності. У першому півріччі їхня частка серед імпортованих вживаних машин скоротилася до 11% проти 22% роком раніше. Auto24 писав про цю зміну окремо.

Тобто імпортувати електромобілі почали менше, але цікаві пропозиції на внутрішньому ринку все ще можуть знаходити покупця дуже швидко.

Renault Zoe та Kia Niro випередили навіть бюджетні моделі

Ще цікавіше виглядає рейтинг окремих моделей. Серед автомобілів, для яких у вересні було щонайменше 100 нових оголошень, найвищу частку швидких вибуттів показала Renault Zoe - 38,6%.

Другою стала Kia Niro з результатом 34,6%. Це значно вище не лише за середній показник ринку, а й за бюджетний сегмент до 3000 доларів.

Саме тому проста логіка "чим дешевше, тим швидше" працює не завжди. Вдала модель у правильній ціновій ніші може рухатися значно швидше, навіть якщо коштує у кілька разів дорожче за старий бюджетний седан.

На протилежному боці опинилися дорогі преміальні моделі. Mercedes-Benz GLE-Class, Audi Q8, BMW X7, BMW X6 та BMW 4 Series мали семиденну ротацію лише на рівні 4-5%.

Що це означає для покупця

Для покупця ці дані корисні насамперед як підказка, де хороші пропозиції можуть довго не чекати. Якщо ви шукаєте Lanos, Golf або популярний електромобіль на кшталт Renault Zoe, варто бути готовим швидко їхати на огляд, коли з'являється справді хороший варіант.

Але швидкість ротації не повинна змушувати купувати машину без перевірки. Навіть якщо модель "розлітається" за кілька днів, це не скасовує діагностику, перевірку VIN, історії ДТП і реального технічного стану.

Особливо це актуально для імпортованих машин, де одна й та сама модель може мати дуже різну історію експлуатації.

Що це означає для продавця

Для продавця головний висновок ще цікавіший: ліквідність моделі важлива не менше за потенційну маржу.

Можна виставити дорогий автомобіль із великою націнкою, але якщо він стоятиме в оголошеннях кілька місяців, вкладені гроші весь цей час залишатимуться замороженими.

І навпаки, автомобіль із меншою маржею, який стабільно знаходить покупця за кілька тижнів, іноді може бути вигіднішим для бізнесу.

Саме тому дивитися лише на кількість аналогічних оголошень недостатньо. Для оцінки конкретної машини потрібно враховувати її покоління, рік, двигун, пробіг, стан і реальний ціновий діапазон.

Українська вторинка залишається дуже різною

Вересневі дані добре показують, наскільки неоднорідним став ринок вживаних авто.