Які авто з Китаю обирали українці у січні

BYD Leopard 3
Упродовж минулого місяця українці придбали майже 1,4 тисячі легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.
Порівняно із січнем 2025 року попит зріс на 71 відсоток, що свідчить про суттєве посилення інтересу до китайського автопрому на українському ринку.
Структура імпорту виглядає так:
- Нові автомобілі — 1216 одиниць, що на 80 відсотків більше, ніж торік.
- Вживані автомобілі — 181 одиниця, зростання на 25 відсотків.
Абсолютна більшість легковиків із КНР — електромобілі. Їхня частка становила 78 відсотків, тоді як у січні 2025 року цей показник був вищим — 82 відсотки. Це може свідчити про поступове розширення пропозиції моделей із традиційними або гібридними силовими установками.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження
- BYD Leopard 3 — 169 одиниць.
- BYD Sea Lion 06 — 110 одиниць.
- Volkswagen ID.UNYX — 96 одиниць.
- ZEEKR 001 — 77 одиниць.
- BYD Song Plus — 73 одиниці.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР
- ZEEKR 001 — 16 одиниць.
- BYD Song L — 16 одиниць.
- BYD Song Plus — 14 одиниць.
- Buick Envision — 13 одиниць.
- BYD Yuan Plus — 9 одиниць.
Загалом статистика демонструє чіткий тренд: український ринок дедалі активніше інтегрується в екосистему китайського автопрому, особливо в сегменті електромобілів. Китайські бренди поступово переходять із категорії альтернативи до статусу масового вибору.