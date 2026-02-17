Які авто з Китаю обирали українці у січні

Упродовж минулого місяця українці придбали майже 1,4 тисячі легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно із січнем 2025 року попит зріс на 71 відсоток, що свідчить про суттєве посилення інтересу до китайського автопрому на українському ринку.

Структура імпорту виглядає так:

Нові автомобілі — 1216 одиниць, що на 80 відсотків більше, ніж торік.

Вживані автомобілі — 181 одиниця, зростання на 25 відсотків.

Абсолютна більшість легковиків із КНР — електромобілі. Їхня частка становила 78 відсотків, тоді як у січні 2025 року цей показник був вищим — 82 відсотки. Це може свідчити про поступове розширення пропозиції моделей із традиційними або гібридними силовими установками.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження

BYD Leopard 3 — 169 одиниць. BYD Sea Lion 06 — 110 одиниць. Volkswagen ID.UNYX — 96 одиниць. ZEEKR 001 — 77 одиниць. BYD Song Plus — 73 одиниці.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР

ZEEKR 001 — 16 одиниць. BYD Song L — 16 одиниць. BYD Song Plus — 14 одиниць. Buick Envision — 13 одиниць. BYD Yuan Plus — 9 одиниць.

Загалом статистика демонструє чіткий тренд: український ринок дедалі активніше інтегрується в екосистему китайського автопрому, особливо в сегменті електромобілів. Китайські бренди поступово переходять із категорії альтернативи до статусу масового вибору.