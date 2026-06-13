Які автомобілі мають найтоншу фарбу: тест європейських, японських та китайських моделей

Журналісти польського видання Auto Swiat провели масштабний експеримент, вимірявши товщину фарби на десятках нових авто за допомогою товщиноміра.

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Чому товщина заводської фарби буває різною

Сьогодні у світі немає єдиного стандарту для заводського ЛФП. Виробники використовують різні технології – від простих одношарових акрилових покриттів до складних багатошарових металіків і перламутрів. Загальноприйнятою конвеєрною нормою вважається діапазон від 70 до 150 мікронів, проте на практиці ці значення часто бувають набагато вищими.

Для покупця тонкий шар фарби є суттєвим мінусом. Таке покриття легко пошкодити дрібним камінням або протерти під час миття, а в разі появи подряпин у майстра майже не залишається можливості для полірування кузова.

Хто не шкодує лаку: результати вимірювань

Головною несподіванкою тесту стали саме китайські марки, які продемонстрували дуже щедре нанесення фарби:

Hongqi HS5: Абсолютний лідер дослідження. Товщина ЛФП на даху склала 223 мікрони, на капоті й багажнику – близько 240, а на дверях та крилах показники сягали від 245 до разючих 324 мікронів.

Абсолютний лідер дослідження. Товщина ЛФП на даху склала 223 мікрони, на капоті й багажнику – близько 240, а на дверях та крилах показники сягали від 245 до разючих 324 мікронів. Dacia Sandero та Renault Clio: Французький хетчбек Clio здивував шаром понад 310–330 мікронів на капоті й багажнику та до 282 мікронів на боковинах. Бюджетна Dacia Sandero також виявилася "густо" пофарбованою – від 200 до 240 мікронів.

Французький хетчбек Clio здивував шаром понад 310–330 мікронів на капоті й багажнику та до 282 мікронів на боковинах. Бюджетна Dacia Sandero також виявилася "густо" пофарбованою – від 200 до 240 мікронів. Toyota C-HR: Японський кросовер спростував думку про тонке азійське фарбування, показавши солідні 219–227 мікронів на бічних панелях та 209 мікронів на кришці багажника.

Японський кросовер спростував думку про тонке азійське фарбування, показавши солідні 219–227 мікронів на бічних панелях та 209 мікронів на кришці багажника. Chery Tiggo 9 та Geely EX5: Обидва китайські кросовери продемонстрували зразкові результати – стабільні 116–165 мікронів залежно від елемента кузова.

Обидва китайські кросовери продемонстрували зразкові результати – стабільні 116–165 мікронів залежно від елемента кузова. Показники спорткарів та середнього класу: Кузов преміального німецького спорткара Porsche 911 показав помірні 171–238 мікронів, а кросовер Mercedes-Benz GLC 400e залишився в межах 123–240 мікронів. Моделі Mazda MX-5 (98–148 мікронів) та Suzuki Jimny (111–150 мікронів) продемонстрували цілком стандартні середні результати.

Де зафіксували тотальну економію

Найтонший шар ЛФП було виявлено на автомобілях транснаціонального концерну Stellantis. Ймовірно, інженери компанії максимально знизили витрати матеріалу заради фінансової ощадливості. Товщиномір зафіксував такі мінімальні показники:

Opel Grandland: На капоті кросовера виявили критично малі 61 мікрон, на боковинах – 100–131 мікрон, і 156 мікронів на даху.

На капоті кросовера виявили критично малі 61 мікрон, на боковинах – 100–131 мікрон, і 156 мікронів на даху. Citroen e-C4: Електромобіль отримав лише 77 мікронів на капоті та близько 100–124 мікронів на бічних панелях.

Електромобіль отримав лише 77 мікронів на капоті та близько 100–124 мікронів на бічних панелях. DS 7: Преміальний представник концерну також показав скромні 78–106 мікронів на більшості деталей.

Головний підсумок

Твердження про те, що китайські чи японські автомобілі апріорі мають тонку та ненадійну фарбу – це застарілий міф. Сучасні роботизовані заводи здатні наносити шари різної товщини на окремі елементи одного авто, зберігаючи ідеальну однорідність кольору. Через це за допомогою звичайного товщиноміра покупцям стає все важче визначити на око, чи фарбувався автомобіль повторно.