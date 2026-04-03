Які нові авто купували у березні: статистика

У березні 2026 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував помітне пожвавлення. За даними Укравтопром, за місяць було реалізовано майже 5,9 тисячі нових авто.

Читайте також: Українці стали менше пити за кермом: статистика

Лідером продажів став кросовер Toyota RAV4, який традиційно утримує сильні позиції на ринку завдяки поєднанню надійності та універсальності. Його результат становив 453 проданих автомобілі.

Друге місце посів Renault Duster із показником 407 одиниць. Модель залишається популярною через доступну ціну та простоту в обслуговуванні. Третю сходинку зайняв Hyundai Tucson, який обрали 247 покупців.

До п’ятірки також увійшли Volkswagen Touareg із результатом 204 авто та Skoda Kodiaq, який розійшовся тиражем 162 одиниці.

Друга половина рейтингу виглядає більш щільною за показниками. Зокрема, Nissan Qashqai (157 авто) та Toyota Land Cruiser Prado (156 авто) практично зрівнялися за попитом.

Однаковий результат у 123 автомобілі зафіксовано одразу для трьох моделей: Kia Sportage, Mazda CX-5 та Suzuki SX4.

Замикають рейтинг Skoda Octavia із показником 116 проданих авто та Skoda Karoq, який обрали 101 покупець.

Загальна тенденція березня підтверджує домінування сегмента SUV на українському ринку. Більшість моделей у топі це кросовери та позашляховики, тоді як класичні седани та хетчбеки поступово відходять на другий план навіть у масовому сегменті.