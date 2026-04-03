Какие новые авто покупали в марте: статистика

В марте 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал заметное оживление. По данным Укравтопром, за месяц было реализовано почти 5,9 тысяч новых авто.

Лидером продаж стал кроссовер Toyota RAV4, который традиционно удерживает сильные позиции на рынке благодаря сочетанию надежности и универсальности. Его результат составил 453 проданных автомобиля.

Второе место занял Renault Duster с показателем 407 единиц. Модель остается популярной из-за доступной цены и простоты в обслуживании. Третью строчку занял Hyundai Tucson, который выбрали 247 покупателей.

В пятерку также вошли Volkswagen Touareg с результатом 204 авто и Skoda Kodiaq, который разошелся тиражом 162 единицы.

Вторая половина рейтинга выглядит более плотной по показателям. В частности, Nissan Qashqai (157 авто) и Toyota Land Cruiser Prado (156 авто) практически сравнялись по спросу.

Одинаковый результат в 123 автомобиля зафиксирован сразу для трех моделей: Kia Sportage, Mazda CX-5 и Suzuki SX4.

Замыкают рейтинг Skoda Octavia с показателем 116 проданных авто и Skoda Karoq, который выбрали 101 покупатель.

Общая тенденция марта подтверждает доминирование сегмента SUV на украинском рынке. Большинство моделей в топе это кроссоверы и внедорожники, тогда как классические седаны и хэтчбеки постепенно отходят на второй план даже в массовом сегменте.