Які порушення викривають у сервісних центрах МВС

Порушення у сервісних центрах МВС
У сервісних центрах МВС продовжують виявляти порушення під час реєстраційних дій із транспортними засобами. Під час перевірок адміністратори використовують українські та міжнародні бази даних, що дозволяє виявляти автомобілі у розшуку, підроблені документи та інші сумнівні операції.
На Миколаївщині виявили автомобіль у розшуку
У сервісному центрі МВС у Вознесенську під час процедури вибракування транспортного засобу з’ясувалося, що автомобіль перебуває у розшуку виконавчої служби.
Після виявлення порушення надання послуги одразу призупинили. На місце викликали працівників поліції, а матеріали передали для подальших процесуальних дій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи.
На Тернопільщині виявили ознаки підробки документів
Інший випадок стався у сервісному центрі МВС Тернопільської області. До підрозділу звернулася жінка для перереєстрації автомобіля за довіреністю. Під час перевірки адміністратор виявив низку невідповідностей:
- VIN-код автомобіля був відсутній у базі даних;
- номер свідоцтва про реєстрацію належав іншому транспортному засобу;
- довіреність мала ознаки можливого підроблення.
Через це надання послуги також припинили та викликали поліцію для подальшої перевірки.
У МВС радять офіційно оформлювати угоди
У сервісних центрах МВС нагадують, що для купівлі автомобіля можна звертатися до ТСЦ разом із продавцем. Також переоформлення можна виконати дистанційно через Дію.
У ТСЦ МВС можна:
- перевірити транспортний засіб;
- перевірити документи;
- одразу укласти договір купівлі-продажу.
При переоформленні через Дію всі ці операції виконуються автоматично.
Також у відомстві наголошують: використання підроблених документів є кримінальним правопорушенням і тягне за собою відповідальність згідно із законом.