Які порушення викривають у сервісних центрах МВС

У сервісних центрах МВС продовжують виявляти порушення під час реєстраційних дій із транспортними засобами. Під час перевірок адміністратори використовують українські та міжнародні бази даних, що дозволяє виявляти автомобілі у розшуку, підроблені документи та інші сумнівні операції.

Читайте також: У Харкові поліція затримала "бігунка", який допомагав переоформлювати машини

На Миколаївщині виявили автомобіль у розшуку

У сервісному центрі МВС у Вознесенську під час процедури вибракування транспортного засобу з’ясувалося, що автомобіль перебуває у розшуку виконавчої служби.

Після виявлення порушення надання послуги одразу призупинили. На місце викликали працівників поліції, а матеріали передали для подальших процесуальних дій. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

На Тернопільщині виявили ознаки підробки документів

Інший випадок стався у сервісному центрі МВС Тернопільської області. До підрозділу звернулася жінка для перереєстрації автомобіля за довіреністю. Під час перевірки адміністратор виявив низку невідповідностей:

VIN-код автомобіля був відсутній у базі даних;

номер свідоцтва про реєстрацію належав іншому транспортному засобу;

довіреність мала ознаки можливого підроблення.

Через це надання послуги також припинили та викликали поліцію для подальшої перевірки.

У МВС радять офіційно оформлювати угоди

У сервісних центрах МВС нагадують, що для купівлі автомобіля можна звертатися до ТСЦ разом із продавцем. Також переоформлення можна виконати дистанційно через Дію.

У ТСЦ МВС можна:

перевірити транспортний засіб;

перевірити документи;

одразу укласти договір купівлі-продажу.

При переоформленні через Дію всі ці операції виконуються автоматично.

Також у відомстві наголошують: використання підроблених документів є кримінальним правопорушенням і тягне за собою відповідальність згідно із законом.