Какие нарушения разоблачают в сервисных центрах МВД

У сервисных центрах МВД продолжают выявлять нарушения во время регистрационных действий с транспортными средствами. Во время проверок администраторы используют украинские и международные базы данных, что позволяет выявлять автомобили в розыске, поддельные документы и другие сомнительные операции.

Читайте также: В Харькове полиция задержала "бегунка", который помогал переоформлять машины

На Николаевщине обнаружили автомобиль в розыске

В сервисном центре МВД в Вознесенске во время процедуры выбраковки транспортного средства выяснилось, что автомобиль находится в розыске исполнительной службы.

После выявления нарушения предоставления услуги сразу приостановили. На место вызвали сотрудников полиции, а материалы передали для дальнейших процессуальных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

На Тернопольщине обнаружили признаки подделки документов

Другой случай произошел в сервисном центре МВД Тернопольской области. В подразделение обратилась женщина для перерегистрации автомобиля по доверенности. Во время проверки администратор обнаружил ряд несоответствий:

VIN-код автомобиля отсутствовал в базе данных;

номер свидетельства о регистрации принадлежал другому транспортному средству;

доверенность имела признаки возможного подлога.

Поэтому предоставление услуги также прекратили и вызвали полицию для дальнейшей проверки.

В МВД советуют официально оформлять соглашения

В сервисных центрах МВД напоминают, что для покупки автомобиля можно обращаться в ТСЦ вместе с продавцом. Также переоформление можно выполнить дистанционно через Дію.

В ТСЦ МВД можно:

проверить транспортное средство;

проверить документы;

сразу заключить договор купли-продажи.

При переоформлении через Дію все эти операции выполняются автоматически.

Также в ведомстве отмечают: использование поддельных документов является уголовным правонарушением и влечет за собой ответственность согласно закону.