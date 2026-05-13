Какие нарушения разоблачают в сервисных центрах МВД

ФОТО: ГСЦ МВД|
Нарушения в сервисных центрах МВД
У сервисных центрах МВД продолжают выявлять нарушения во время регистрационных действий с транспортными средствами. Во время проверок администраторы используют украинские и международные базы данных, что позволяет выявлять автомобили в розыске, поддельные документы и другие сомнительные операции.
Читайте также: В Харькове полиция задержала "бегунка", который помогал переоформлять машины
На Николаевщине обнаружили автомобиль в розыске
В сервисном центре МВД в Вознесенске во время процедуры выбраковки транспортного средства выяснилось, что автомобиль находится в розыске исполнительной службы.
После выявления нарушения предоставления услуги сразу приостановили. На место вызвали сотрудников полиции, а материалы передали для дальнейших процессуальных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.
На Тернопольщине обнаружили признаки подделки документов
Другой случай произошел в сервисном центре МВД Тернопольской области. В подразделение обратилась женщина для перерегистрации автомобиля по доверенности. Во время проверки администратор обнаружил ряд несоответствий:
- VIN-код автомобиля отсутствовал в базе данных;
- номер свидетельства о регистрации принадлежал другому транспортному средству;
- доверенность имела признаки возможного подлога.
Поэтому предоставление услуги также прекратили и вызвали полицию для дальнейшей проверки.
В МВД советуют официально оформлять соглашения
В сервисных центрах МВД напоминают, что для покупки автомобиля можно обращаться в ТСЦ вместе с продавцом. Также переоформление можно выполнить дистанционно через Дію.
В ТСЦ МВД можно:
- проверить транспортное средство;
- проверить документы;
- сразу заключить договор купли-продажи.
При переоформлении через Дію все эти операции выполняются автоматически.
Также в ведомстве отмечают: использование поддельных документов является уголовным правонарушением и влечет за собой ответственность согласно закону.