Які сідлові тягачі купували в Україні у 2025 році: рейтинг брендів

Сегмент сідлових тягачів — це не про емоції, а про економіку рейсу. За підсумками 2025 року в Україні було зареєстровано 14 159 тягачів проти 24 407 роком раніше. Мінус 42% — це відчутно. Але мова не про кризу, а про нормалізацію після двох років аномального попиту, коли компанії масово оновлювали парки через зміну маршрутів та логістичні виклики, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Ринок «видихнув»: менше, але раціональніше

2025-й став роком прагматизму. Якщо у 2024-му бізнес купував техніку, щоб просто втриматися на маршрутах, то тепер ключовими критеріями стали витрати пального, ресурс двигуна, сервісна підтримка і залишкова вартість.

Ринок повернувся до формули: тонна-кілометр має приносити прибуток, а не створювати проблеми з ремонтом.

Внутрішній ринок: король — DAF XF

На вторинному внутрішньому ринку беззаперечним лідером залишається DAF XF. Для українського перевізника ця модель стала стандартом: збалансована ціна, витривалий мотор, проста електроніка та доступні запчастини.

Головний конкурент — MAN TGX. Він приваблює комфортнішою кабіною та ширшою присутністю на європейському ринку запчастин.

Цікаво, що в десятці популярних досі фігурують Renault Magnum та Renault Premium. Їх давно знято з виробництва, але на внутрішніх перевезеннях «стара школа» продовжує працювати. Простота конструкції й невибагливість усе ще мають свою аудиторію.

Імпорт уживаних: боротьба двох

У сегменті імпортованих уживаних тягачів основна боротьба точиться між MAN TGX та DAF XF. Разом вони формують понад половину всього імпорту.

Українські перевізники дедалі частіше обирають європейські лізингові машини з прозорою історією обслуговування. У цій категорії до лідерів також входять Volvo FH та Scania R-series. Вони дорожчі, але пропонують вищий рівень комфорту та кращу паливну економічність на міжнародних маршрутах.

Нові тягачі: технології понад усе

У сегменті нових машин картина відрізняється від вторинки.

Абсолютний лідер — Volvo FH. Це вибір великих компаній, які працюють на європейських коридорах і рахують кожен літр пального.

Scania (серії R, S, P, G) демонструє широку присутність і гнучкість у конфігураціях. Бренд пропонує індивідуальні рішення під конкретні задачі — від магістральних перевезень до спеціалізованих маршрутів.

MAN TGX зберігає третю позицію, залишаючись універсальним інструментом для середнього та великого бізнесу.

Що це означає для ринку

За словами експерта авторинку Остапа Новицького, 2025 рік став періодом очищення. Ринок позбувся імпульсивних закупівель і перейшов до стратегічного планування.

Перевізники дедалі частіше купують не просто техніку, а пакет: сервісні контракти, телематику, контроль витрат пального та прогнозовану залишкову вартість.

Попри падіння кількісних показників, якість автопарку зростає. Логістика стає більш професійною, а конкуренція переходить із цінової площини у технологічну.

2025-й показав: український ринок тягачів дорослішає. Тут уже рахують не машини, а ефективність кожного рейсу.