Які вітчизняні заводи в умовах війни випустили найбільше причепів

Попит в основному формували логістичні оператори, аграрії та частково державні структури.

За словами заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та заодно відповідального у парламенті за політику "Зроблено в Україні" Дмитра Кисилевського, усі 415 напівпричепів виготовили лише три підприємства.

Кожен в тріо має гарний результат

Автор публікації не називає ці бренди. Але розмістив фотографії продукції тих компаній. З викладених світлин видно продукцію заводів TAD, VARZ та "АЯКС-АВТО".

У кожного з трьох вітчизняних брендів є гарні напрацювання в розробці та випуску причіпних систем. Фото: Дмитро Кисилевський

Записавши у свій залік зазначену кількість причіпних систем, в основному напівпричепів, три підприємства збільшили випуск напівпричепів відносно 2024 року на 18%.

Власників статусу "Зроблено в Україні" підтримають

Зазначається, що показник був би ще більший, але конкуренцію створили масово присутні на ринку турецькі та китайські трали.

"Виправити це покликаний законопроект №13392 про локалізацію в оборонних закупівлях. Він розповсюдить вимоги локалізації на закупівлі силами оборони цивільних товарів, зокрема і такого роду продукції", – зазначає Дмитра Кисилевський.

За модульною системою майбутнє

У цій палітрі виробників помітно виділяється TAD, в продуктовій лінійці якого з'явився ряд моделей TAD ModulMover гігантських розмірів. У грудні замовнику відвантажено 10-вісний модульний напівпричеп.

Завдяки модульній схемі можна набрати будь-яку колісну конфігурацію, що породжує попит. Фото: TAD

Щоправда, десятьма парами коліс ModulMover не обмежуються, оскільки TAD спокійно нанизує гігантський модуль на 16 осей, яким можна перевозити габаритні вантажі великої вантажності без шкоди дорожньому полотну.

В таких випадках питома вага гігантського напівпричепа разом з вантажем вписується в нормативну базу ПДР, не викликаючи докорів дорожніх служб щодо понаднормових осьових навантажень.