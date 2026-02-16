Яким транспортом дозволено керувати з категорією "B" у "правах"

Громадяни, які планують отримати посвідчення водія категорії «B», часто запитують: якими саме транспортними засобами можна керувати після успішного складання іспитів? У ГСЦ МВС пояснили детально.

Що входить до категорії «B»

Категорія «B» надає право керування:

легковими автомобілями з дозволеною максимальною масою до 3500 кг;

транспортними засобами, кількість сидячих місць у яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми.

Тобто водій із відкритою категорією «B» може керувати автомобілем, розрахованим на 8 пасажирів плюс водій. Вжливо, що під час дії «воєнного стану» водій з правами категорії «B» може керувати авто для яких передбачена категорія «С».

Раніше цілком вистачало п’яти категорій, але їх кількість збільшили до 14. Для кожної – окремий іспит.

До цієї категорії належать:

стандартні легкові автомобілі;

кросовери та позашляховики;

невеликі мікроавтобуси, якщо вони відповідають вимогам щодо маси та кількості місць.

Чи можна керувати автомобілем із причепом

Водії з категорією «B» мають право керувати транспортним засобом із причепом, якщо дозволена максимальна маса причепа не перевищує 750 кг.

Якщо маса причепа перевищує 750 кг і при цьому загальна дозволена максимальна маса автомобіля з причепом перевищує 3500 кг, можуть застосовуватися додаткові вимоги. У таких випадках знадобитися відкриття категорії «BE».

Як отримати категорію «B»

Щоб отримати право керування транспортними засобами категорії «B», необхідно:

Підготуватися до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі.

Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.

Пройти навчання та скласти внутрішній практичний іспит в автошколі.

Скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Зауважимо, що самостійно скласти водійські іспити у сервісному центрі МВС досить складно. За офіційною статистикою близько 80% кандидатів провалюють іспити. Така ситуація створює міцне підґрунтя для корупційних схем. Вартість послуг “бігунків” в отриманні посвідчення водія сягає двох тисяч доларів.

Висновок

Категорія «B» охоплює більшість легкових автомобілів, які використовуються для особистих та службових поїздок. Водночас вона має значні обмеження щодо маси транспортного засобу та кількості місць, а у випадку з причепами — щодо допустимої загальної маси транспорту.