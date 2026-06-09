Європа почала відмовлятися від гумових шин: практика використання металевих тракторних коліс повертається

Нове рішення пропонується у вигляді здвоєних коліс і розраховане на роботу в надскладних умовах. Стійкі до пошкоджень та довговічні конструкції зі 100-відсоткової сталі забезпечують високу опорну здатність і можуть ефективно працювати там, де звичайні шини практично безсилі – на підтоплених та перезволожених ґрунтах.

Як пише Авто24, ця новація певною мірою нагадує технології початку минулого століття, коли трактори комплектувалися металевими колесами із зубчастими ґрунтозачіпками.

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Як влаштовані незвичні колеса

Металеві колеса майже повністю зникли через неможливість використання на дорогах загального користування. Однак у Європі й досі працює спеціалізований виробник таких рішень – французька компанія Somac пропонує осучаснені версії для роботи на складних ґрунтах.

Трактор Case cs 110 в оновленій ходовій з металевих коліс: все нове – це давно забуте старе. Фото: Farm Connexion

Найбільший попит на них мають виробники рису. На відміну від традиційних шин, конструкція Somac має відкриту металеву структуру у вигляді циліндричної клітки.

Спеціальні металеві лопаті з асиметричними кутами встановлені таким чином, щоб максимально покращити зчеплення з м’яким ґрунтом.

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Завдяки такій будові колесо "не топче" ґрунт, воно буквально "вгризається" у поверхню, не втрачаючи тяги навіть у багнюці чи на затоплених ділянках. На польових операціях воно наче розпушує ґрунт, сприяючи його аерації.

Водночас конструкція дозволяє зберігати прийнятний рівень комфорту під час руху кам’янистими польовими дорогами.

Пневмошинний хід металеві колеса не витіснять, але в певних місцевостях і на складних польових операціях вони будуть виправдані. Фото: Farm Connexion



Не лише для рисових плантацій

Первісно кліткові (скелетні) колеса створювалися для роботи на рисових полях, де техніка часто змушена рухатися по воді та рідкому ґрунту. Однак сфера їх застосування виявилася значно ширшою.

Колеса можуть використовуватися для руйнування ущільненого поверхневого шару ґрунту, закочування пожнивних залишків та виконання інших польових операцій у складних умовах. Це дозволяє аграріям обходитися без залучення спеціалізованої техніки для окремих завдань.

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Повне кліткове колесо має низку переваг:

встановлюється безпосередньо на маточини трактора;

не ущільнює ґрунт;

доступне у кількох варіантах ширини.

Добре забуте старе десь буде вигідним

Компанія Somac працює у французькому департаменті Луаре з 1955 року. Саме виробництво кліткових коліс стало одним із перших напрямків її діяльності.

Масового випуску металевих коліс з великим тиражами не передбачається, але їх відвантаження замовникам йде регулярно. Фото: Somac

Передусім такі рішення мають попит у країнах Азії, де рис є стратегічною культурою. Водночас останніми роками ними активно цікавляться і європейські фермери, які все частіше стикаються з екстремальними погодними явищами та перезволоженням полів.

Замість купівлі окремої спеціалізованої техніки вони можуть адаптувати вже наявні трактори до роботи в умовах, де звичайні колеса втрачають ефективність.