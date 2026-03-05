Скільки коштують камери контролю швидкості на дорогах і скільки штрафів вони виписують за місяць

Починаючи з 6 березня 2026 року в Україні розширюється мережа автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. У різних регіонах країни встановлюють 35 нових комплексів автофіксації, ще 2 камери відновлюють свою роботу після перерви.

Читайте також: Камери не допомагають: у Києві зафіксовано рекордну смертність у ДТП за останні вісім років

Таким чином, загальна кількість комплексів автоматичної фіксації на українських дорогах збільшиться до 377. Камера контролю швидкості коштує приблизно 800 000 – 1 200 000 грн за один комплекс.

У публічних обговореннях закупівель називають приблизно близько 1 млн грн за одну камеру.

Система автоматичної фіксації працює за допомогою спеціальних камер, які контролюють швидкісний режим транспортних засобів. У разі порушення інформація автоматично передається до системи обробки даних, після чого формується постанова про адміністративне правопорушення.

Декларована мета розширення мережі камер — підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості аварій на дорогах. При цьому за один місяць роботи приладів контролю швидкості фіксується близько 8000 порушень і виписується штрафів приблизно на 2,29 млн грн.

Повний перелік місць розташування нових комплексів доступний на офіційних ресурсах МВС. Там також можна переглянути інтерактивну карту камер автофіксації та дізнатися про діючі обмеження швидкості на відповідних ділянках доріг.

Водіям рекомендують враховувати розташування камер, дотримуватися встановлених швидкісних обмежень і правил дорожнього руху, адже автоматична система працює цілодобово і фіксує порушення без участі інспектора.