Сколько стоят камеры контроля скорости на дорогах и сколько штрафов они выписывают в месяц

С 6 марта 2026 года в Украине расширяется сеть автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. В разных регионах страны устанавливают 35 новых комплексов автофиксации, еще 2 камеры возобновляют свою работу после перерыва.

Таким образом, общее количество комплексов автоматической фиксации на украинских дорогах увеличится до 377. Камера конроля скорости стоит примерно 800 000 – 1 200 000 грн за один комплекс.

В публичных обсуждениях закупок называют примерно около 1 млн грн за одну камеру.

Система автоматической фиксации работает с помощью специальных камер, которые контролируют скоростной режим транспортных средств. В случае нарушения информация автоматически передается в систему обработки данных, после чего формируется постановление об административном правонарушении.

Декларируемая цель расширения сети камер - повышение безопасности дорожного движения и уменьшение количества аварий на дорогах. При этом за один месяц работы приборов контроля скорости фиксируется около 8000 нарушений и выписывается штрафов примерно на 2,29 млн грн.

Полный перечень мест расположения новых комплексов доступен на официальных ресурсах МВД. Там также можно посмотреть интерактивную карту камер автофиксации и узнать о действующих ограничениях скорости на соответствующих участках дорог.

Водителям рекомендуют учитывать расположение камер, придерживаться установленных скоростных ограничений и правил дорожного движения, ведь автоматическая система работает круглосуточно и фиксирует нарушения без участия инспектора.