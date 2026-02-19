Укр
За елітні автівки шахрай "загримів" на дев'ять років

Шахрайські схеми та введення в оману довірливих людей збагатили комбінатора преміальними автомобілями на три мільйони гривень, але при цьому не вберегли від в'язниці.
Екстрадиція завершилася для автошахрая 9-річним ув'язненням

Ошукав чотирьох і втік з грошима на автівки до Європи

Валентин Ожго
Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова довели в суді вину 35-річного мешканця Шептицького, який шахрайськи заволодів коштами чотирьох осіб.

Як йдеться в матеріалах Львівської обласної прокуратури, ділок не уникнув покарання, передбаченими ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Призначене судом покарання – 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За джентльменською угодою обіцялося багато

У суді доведено, що у період 2021 - 2022 років чоловік реалізував шахрайську схему з продажу автомобілів, привезених з-за кордону. Хитрун пропонував свої послуги з ввезення автомобілів, в тому числі й преміум класу.

При зустрічі з потенційними покупцями він запевняв, що має зв’язки за кордоном і обіцяв за кілька тижнів "пригнати" авто на замовлення.

Які автівки обіцяв:

  • BMW X5;
  • BMW X3;
  • Renault Trafik;
  • Volkswagen Toureg;
  • Volkswagen Tiguan.

Зранку гроші, а ввечері - машини

Після вибору авто та погодження ціни покупці переказували гроші псевдопродавцеві. Однак у обумовлений термін автомобілі ніхто з них не отримував, а "продавець" зникав.

У такий спосіб засуджений ошукав чотирьох мешканців Львівської та Херсонської областей на загальну суму майже 3 млн грн.

Екстрадиція з Німеччини все-таки відбулася

Щоб уникнути відповідальності, шахрай покинув територію України. Він довгий час переховувався від слідства, хоча вже був у міжнародному розшуку.

Завдяки співпраці з міжнародними правоохоронними організаціями вдалося домогтися його екстрадиції з Німеччини і він постав перед судом.

Небо в клітинку зарезервовано

Підсудний "заробив" дев'ятирічне ув'язнення. Щоправда, до набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Пояснюємо: вирок суду набирає законної сили після закінчення терміну апеляційного оскарження.

