За элитные машины мошенник "загремел" на девять лет

Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова доказали в суде вину 35-летнего жителя Шептицкого, который мошеннически завладел средствами четырех человек.

Как говорится в материалах Львовской областной прокуратуры, делец не избежал наказания, предусмотренными ч. 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Назначенное судом наказание – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По джентльменской сделке обещалось много

В суде доказано, что в период 2021 - 2022 годов мужчина реализовал мошенническую схему по продаже автомобилей, привезенных из-за границы. Хитрун предлагал свои услуги по ввозу автомобилей, в том числе и премиум класса.

При встрече с потенциальными покупателями он уверял, что имеет связи за рубежом и обещал за несколько недель "пригнать" авто на заказ.

Какие машины обещал:

BMW X5;

BMW X3;

Renault Trafik;

Volkswagen Toureg;

Volkswagen Tiguan.

Утром деньги, а вечером – машины

После выбора авто и согласования цены покупатели переводили деньги псевдопродавцу. Однако в оговоренный срок автомобили никто из них не получал, а "продавец" исчезал.

Таким образом мужчина обманул четырех жителей Львовской и Херсонской областей на общую сумму почти 3 млн грн.

Экстрадиция из Германии все-таки состоялась

Чтобы избежать ответственности, мошенник покинул территорию Украины. Он долгое время скрывался от следствия, хотя уже был в международном розыске.

Благодаря сотрудничеству с международными правоохранительными организациями удалось добиться его экстрадиции из Германии и он предстал перед судом.

Небо в клеточку зарезервировано

Подсудимый "заработал" девятилетнее заключение. Правда, до вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Объясняем: приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.