Замість пенсії – авральний рестайлінг: АвтоВАЗ викотив оновлену Lada Niva з новим цінником

Як повідомляє чеське видання Autoforum, продажі оновленої моделі стартували в останній день серпня.

Російським конструкторам довелося видавати цей вимушений фейсліфтинг за імпортозаміщення іноземним джипам, оскільки після розриву відносин з Renault створення повністю нового авто стало неможливим.

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Двигун взяли з неповнопривідних старих моделей

Головна зміна ховається під капотом, куди поздовжньо встановили 1,8-літровий бензиновий двигун на 90 кінських сил та 150 Нм крутного моменту. Виробник заявляє, що 80 відсотків тяги доступні вже з тисячі обертів, а середня витрата пального впала до 9 літрів на сотню.

При цьому вони не кажуть, що цей чотирициліндровий бензиновий двигун, взятий від моделей марки, які мають лише один ведучий міст.

Вперше за майже п'ятдесят років конвеєрного життя Lada Niva отримала частково оцинкований кузов. Захисним шаром вкрили капот, дах та кришку багажника, тож тепер машина не повинна іржавіти прямо в автосалонах, як це регулярно траплялося раніше.

"Нива" вже й відправилася б на заслужений відпочинок, але через війну з Україною змушена працювувати на російському ринку "імпортозаміною". Фото: АвтоВАЗ

Що в салоні та скільки це коштує

У салоні з'явився новий фільтр, а на центральному тунелі тепер красується лише один важіль роздавальної коробки замість звичного лісу ручок.

Завдяки третій точці опори агрегату конструкторам нібито вдалося зменшити фірмові вібрації, а двері та замок запалювання тепер працюють від одного ключа. Звісно, за все це вартість позашляховика накрутили.

Цінник виглядає майже жорстоким

За базову версію Classic з гідропідсилювачем, електросклопідіймачами та однією подушкою безпеки тепер просять від 1 199 000 рублів, що в конвертації буде приблизно 14 тис. доларів. Якщо ж покупець захоче кондиціонер та литі диски у комплектації Drive, доведеться доплатити ще солідну суму.

Топові виконання Urban з пластиковими бамперами та Black Series з чорними колесами обійдуться росіянам у 1 345 000 та 1 365 000 рублів відповідно, тобто 15 679 та 15 912 доларів.

Для автомобіля, який розроблявся ще в середині сімдесятих років минулого століття, такий стрибок ціни виглядає майже жорстоким.