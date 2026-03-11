"Подарунок для путіна" з евакуаційними автівками розтягнувся на 540 метрів

Гроші на це збирали у Чехії та Словаччині, починаючи з вересня минулого року. Суми надходили різні, люди донатили від щирого серця. Про це йдеться у повідомленнях на ФБ-сторінці організаторів проєкту.

Планувалося придбати щонайменше 50 машин. Однак плани вдалось перевиконати – донатів надійшло значно більше, тож до України відправлено 72 евакуаційні автівки.

Таку кількість техніки залізницею везти дешевше

Евакуаційні автомобілі відправляли до України залізницею. Поїзд з автомобілями мав довжину 540 метрів, а його загальна вага сягала 930 тонн.

Такого масштабу перевезень евакуаційних машин для українських армійських медків чеська залізниця, як і українська, ще не знали. Скриншот: Авто24

Після прибуття до місця передачі, авто розподілили між підрозділами та службами, які займаються евакуацією поранених.

Загалом у транспортуванні машин по Україні брали участь дев’ять конвоїв. Упродовж чотирьох днів вони передавали техніку в різні прифронтові міста. Машини були заправлені "під горловину" ще в Чехії.

Тільки пальне для всіх автівок обійшлося "Dárek pro Putina" у понад 140 000 крон, що у конвертації буде 292 тисяч гривень.

Останні автомобілі передали поблизу Харкова. Саме там працюють підрозділи, які використовують санітарні машини для евакуації поранених із прифронтових територій.

Після передачі техніки волонтери повертаються до Чехії.

Збір коштів продовжується

У "Dárek pro Putina" зазначають, що закупівлі та збір коштів тривають. Кампанію продовжують, щоб придбати додаткові автомобілі.

Чергову місію в забезпечення армійських підрозділів машинами евакуації поранених завершено, але розпочато нову. Фото: Dárek pro Putina

Організатори наголосили, що всі автомобілі придбані за кошти донорів. У новому зборі також беруть участь люди з Чехії та Словаччини.