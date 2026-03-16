Збирав кошти на авто для військових, але ні машин, ні грошей армійці не отримали

У Хмельницькому керівнику благодійного фонду повідомили про підозру у злочинних діях щодо вкрадених донатів на потреби ЗСУ.

Йому також інкримінують шахрайство в умовах воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні поліції Хмельницької області.

Донати лягли в кишеню благодійника

Кіберполіцейські спільно зі слідчими Хмельницького районного управління поліції викрили керівника одного з благодійних фондів, який, за даними слідства, привласнив кошти, зібрані на допомогу Збройним силам України.

Правоохоронці встановили, що у 2024 році чоловік відкрив банківський рахунок для збору грошей нібито на придбання автомобілів для військових.

Все діяння підозрюваного задокументовано, факти злочину переконливі, але крапку у цій справі має поставити суд. Фото: Нацполіція

Скільки зібрав і кого обдурив

У такий спосіб йому вдалося зібрати близько 700 тисяч гривень. За версією слідства, ці кошти фігурант використав у власних цілях.

Однак на цьому справа не завершена, бо пізніше чоловік під тим самим приводом переконав двох знайомих військовослужбовців передати йому ще 400 тисяч гривень для купівлі автомобіля.

Однак транспортний засіб, необхідний для виконання бойових та логістичних завдань, військові так і не отримали.

Повідомлено про підозру

Слідчі оголосили чоловікові підозру за:

ч. 3 ст. 201-2 КК України — використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку;

ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.