Жодних ДВЗ для таксі та мікроавтобусів: Гельсінкі вводить радикальні правила для автопарків

Ці радикальні зміни означають, що відтепер усі місцеві служби таксі та компанії з доставки змушені масово оновлювати свої автопарки, щоб не втратити вигідні муніципальні контракти.

Як повідомляє у своєму релізі міська управа фінської столиці, нові екологічні вимоги муніципалітету набули чинності негайно після їх публікації 17 вересня. Вони стосуються не лише власного автопарку міста, а й усіх зовнішніх операторів, які надають транспортні послуги за контрактом.

Тепер приплюсували фургони й мікроавтобуси

До цього часу Гельсінкі вже купувало виключно акумуляторні легкові авто, але тепер це правило поширили на фургони та мікроавтобуси. Якщо приватна компанія хоче возити пасажирів на замовлення міста або працювати як таксі, вона зобов'язана використовувати лише електромобілі.

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Для служб доставлення та вантажних перевезень легкими фургонами умови трохи м'якші, але все одно вимагають серйозних інвестицій. Щонайменше половина автопарку підрядника, залученого до муніципальних завдань, має бути на електротязі.

Що буде з вантажівками та автобусами

Вимоги до важкої техніки поки що залишають простір для маневру, адже ринок ще не насичений такими комерційними електромобілями. Місто планує закуповувати вантажівки на батареях, водні або біогазі, залежно від того, що реально знайти у дилерів.

Автобусні та вантажні перевізники за контрактом повинні заправляти свої машини з ДВЗ щонайменше відновлюваним дизелем.

"Це лише перехідний варіант, від якого ми відмовимося, щойно альтернативи з нульовим рівнем викидів стануть масовими, – зазначають представники муніципалітету.

До речі, муніципальна будівельна організація Stara вже восени 2027 року отримає три вантажівки на біогазі. Кілька електричних тягачів місто придбало ще раніше, показуючи приклад приватним перевізникам.

Загалом електрифікація транспорту в столичному регіоні йде значно швидше, ніж у середньому по Фінляндії. За статистикою мерії, наприкінці 2025 року електрокари становили вже 30% від усіх зареєстрованих у місті легковиків та 13% серед комерційних фургонів.