Зламали замість ремонту: як змусити СТО повернути гроші та виплатити компенсацію

Як пояснюють юристи компанії Дорожній Адвокат, захист своїх інтересів починається ще до заїзду в бокс, адже передача машини виключно на усних домовленостях позбавляє вас головних козирів. Замість обіцянок майстра вимагайте наряд-замовлення, договір або квитанцію, де чітко прописані перелік робіт, їхня вартість та дедлайн.

Часто буває так, що ви домовилися про ремонт на 15 тисяч гривень, а при видачі авто вам викочують рахунок на 35 тисяч, мотивуючи це заміною додаткових деталей. Закон тут повністю на боці клієнта: без вашої попередньої згоди сервіс не має права самовільно розширювати прайс.

Якщо ж механіки годують вас "сніданками" і не віддають машину вчасно, вмикається жорсткий фінансовий лічильник. За кожен день прострочення ви можете вимагати пеню в розмірі 3% від вартості робіт, що за кілька тижнів може вилитися у солідну суму.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як правильно забирати авто після ремонту

Ніколи не підписуйте акт виконаних робіт наосліп. Спочатку ретельно огляньте відремонтований вузол, перевірте кузов на наявність нових подряпин та протестуйте машину на ходу.

Якщо помітили "косяк", одразу фіксуйте його письмово в документах СТО та робіть фото чи відео. Підписаний без зауважень папірець про відсутність претензій зведе ваші шанси на безкоштовне усунення недоліків майже до нуля.

Звісно, деякі проблеми вилазять лише через кілька днів експлуатації. У такому разі варто негайно припинити поїздки, письмово повідомити сервіс про приховані дефекти та, за потреби, зробити незалежну діагностику до того, як туди знову полізуть чужі руки.

Що робити, якщо СТО йде у відмову

Коли розмови з адміністратором заходять у глухий кут, час переходити до офіційних паперів. Пишіть письмову претензію з вимогою повернути кошти, усунути недоліки або компенсувати збитки, додаючи копії чеків та результати діагностики.

Якщо сервіс ігнорує ваші вимоги, наступним кроком стане скарга до Держпродспоживслужби або позов до суду. Приємний бонус для водіїв полягає в тому, що у справах про захист прав споживачів позивачі звільняються від сплати судового збору.