Скільки заробляють українці в автомобільній галузі: огляд ринку вакансій

Сучасний стан автомобільного бізнесу та сфери сервісного обслуговування визначається глибоким структурним дисбалансом. На основі моніторингу актуальної бази вакансій провідних національних платформ із працевлаштування — Work.ua та Robota.ua — фіксується чітко виражений “ринок кандидата”.

Головними каталізаторами змін виступають мобілізаційні процеси, міграційні коливання, а також стрімка зміна структури українського автопарку в бік електрифікації та технологічного ускладнення. Роботодавці змушені не лише регулярно переглядати рівень заробітних плат, а й пропонувати додаткові преференції, серед яких важливим критерієм вибору для пошукачів стало так зване “бронювання”.

Технічний персонал

Сегмент обслуговування та ремонту демонструє найвищий рівень кадрового голоду. Навіть великі мережеві станції технічного обслуговування відчувають сильний дефіцит лінійних фахівців з високою інженерною експертизою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Автоелектрик / Автодіагност

Функціонал: Комп’ютерна діагностика електронних систем, кодування блоків керування, пошук та усунення складних несправностей проводки. Окремим високооплачуваним вектором є обслуговування тягових батарей та інверторів електромобілів (EV) і гібридів.

Діапазон зарплат: 40 000 – 140 000 грн.

Автослюсар / Автомеханік / Моторист

Функціонал: Ремонт ходової частини, вузлів трансмісії, капітальний ремонт двигунів внутрішнього згоряння. Щоб утримати персонал, СТО дедалі частіше відмовляються від класичної схеми відсотка від виробітку (нормо-годин) на користь високої фіксованої ставки.

Діапазон зарплат: 40 000 – 120 000 грн.

Рихтувальник (майстер кузовного ремонту) / Маляр

Функціонал: Відновлення геометрії кузова на стапелі, зварювальні роботи, підготовка та фарбування елементів. Стабільний попит підтримується постійним потоком імпортованих автомобілів із пошкодженнями зі страхових аукціонів США та Кореї.

Діапазон зарплат: 50 000 – 90 000 грн.

Детейлер / Майстер з полірування

Функціонал: Професійний догляд за екстер'єром та інтер'єром автомобіля, нанесення захисного кварцового/керамічного покриття, хімчистка салонів. Сегмент активно розвивається у великих обласних центрах.

Діапазон зарплат: 45 000 – 85 000 грн.

Комерційний сектор та управління

У цій категорії ключовими вимогами є комунікаційні навички, глибоке розуміння кон'юнктури ринку, володіння спеціалізованим ПЗ (на кшталт 1С, CRM-систем) та технічна грамотність.

Менеджер із продажу автомобілів

Функціонал: Консультування клієнтів, супровід угод, підбір та викуп автомобілів на закордонних аукціонах (США, Китай, ЄС). Рівень доходу суттєво диференційований, оскільки більшу частину становить комісія від продажів.

Діапазон зарплат: 40 000 – 100 000+ грн (у преміум-сегменті столиці дохід топ-перформерів перевищує 140 000 грн).

Мастер-приймальник (Мастер-консультант СТО)

Функціонал: Первинна комунікація з клієнтом, дефектовка транспортного засобу, погодження кошторису та термінів виконання робіт, контроль завантаження цеху. Потребує навичок врегулювання конфліктних ситуацій.

Діапазон зарплат: 45 000 – 70 000 грн.

Керівник автосервісу / Директор СТО

Функціонал: Стратегічне управління бізнес-процесами, виконання фінансових KPI, взаємодія з дистриб'юторами запчастин, оптимізація роботи персоналу.

Діапазон зарплат: 70 000 – 140 000 грн.

Логистика та супутні спеціальності

Сектор забезпечує безперебійний рух товарів та підтримання внутрішньої інфраструктури ринку. Рівень заробітних плат тут стабільний, проте вимоги до безаварійного стажу посилилися.

Водій-експедитор / Водій компанії

Функціонал: Транспортування вантажів або пасажирів за визначеними маршрутами, контроль супровідної документації. Для магістральних перевезень (категорії C, CE) доходи є значно вищими та часто розраховуються у валютному еквіваленті за кілометраж.

Діапазон зарплат: 50 000 – 65 000 грн (для внутрішніх рейсів).

Менеджер з логістики / Диспетчер

Функціонал: Оптимізація транспортних потоків, робота з базами вантажів, координація водіїв. Володіння іноземними мовами автоматично підвищує капіталізацію фахівця для роботи з міжнародними напрямками.

Діапазон зарплат: 40 000 – 60 000 грн.

Оператор АЗК / Касир

Функціонал: Обслуговування клієнтів на касовій зоні, продаж пального та супутніх товарів, підтримання стандартів сервісу паливних мереж. Позиція з найнижчим порогом входу, де компанії самостійно забезпечують навчання. Саме тут розповсюджено так зване “бронювання”, адже АЗС вважаються “критичною інфраструктурою”.

Діапазон зарплат: 18 000 – 25 000 грн.

Порівняльний аналіз ключових автоспеціальностей:

Висновки

Автомобільна сфера демонструє слабку адаптивність до складних умов. На тлі кадрового голоду роботодавці змушені переходити від жорстких вимог до гнучких умов: інвестувати у внутрішнє навчання персоналу та створювати конкурентні соціальні пакети.

Для кваліфікованих технічних спеціалістів цей сектор наразі є одним із найбільш фінансово привабливих на ринку праці поза межами IT-індустрії.