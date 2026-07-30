Шахрайські оголошення з продажу авто: як їх відрізнити від реальних

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Шахрайські оголошення з продажу авто
В Головному сервісному центрі МВС попереджають, що шахраї дедалі частіше використовують популярні онлайн-платформи для продажу неіснуючих транспортних засобів або виманювання передоплати.
Як працюють шахраї
Найчастіше аферисти приваблюють покупців надто вигідними пропозиціями та створюють штучний дефіцит. В оголошеннях можна побачити фрази на кшталт “лише сьогодні”, “терміновий продаж” або “оформимо угоду дистанційно”.
Основна мета таких продавців — змусити покупця якнайшвидше переказати аванс або повну вартість автомобіля.
Ознаки шахрайського оголошення
У ГСЦ МВС радять звернути увагу на кілька характерних ознак:
- ціна значно нижча за ринкову;
- продавець вимагає передоплату або завдаток;
- відмовляється показати автомобіль особисто чи провести перевірку на СТО;
- коментарі під оголошенням заблоковані;
- пропонує оформити документи без участі покупця;
- спілкується виключно через месенджери.
Якщо присутні одразу кілька таких факторів, від покупки краще відмовитися.
Що перевірити перед купівлею
Перед укладанням угоди варто уважно перевірити самого продавця та автомобіль.
Фахівці рекомендують:
- звернути увагу на дату створення профілю продавця — новий акаунт із єдиним оголошенням може бути ознакою шахрайства;
- перевірити фотографії автомобіля через пошук за зображеннями, адже нерідко використовуються фото з іноземних сайтів або чужих оголошень;
- обов'язково попросити VIN-код автомобіля. Якщо продавець відмовляється його надати — це серйозний привід насторожитися;
- перевірити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу через онлайн-сервіс «Перевірка документів» на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.
Як безпечно оформити покупку
У МВС наголошують, що найбезпечніше укладати договір купівлі-продажу через сервісний центр МВС.
Для оформлення угоди продавець повинен надати:
- паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Покупцю необхідно мати паспорт та РНОКПП.
У сервісному центрі договір купівлі-продажу оформлюється безкоштовно, після чого новий власник отримує свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки вже на своє ім'я.
Альтернатива — застосунок Дія
Купити або продати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед також можна через додаток Дія. У цьому випадку договір укладається між власниками та підписується за допомогою електронного підпису, а нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки надсилаються поштою.
У Головному сервісному центрі МВС нагадують: якщо продавець наполягає на передоплаті, відмовляється від особистої зустрічі або пропонує оформити автомобіль без зайвих формальностей, існує високий ризик шахрайства. Безпечніше не переказувати кошти до перевірки автомобіля і документів.