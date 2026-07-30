Шахрайські оголошення з продажу авто: як їх відрізнити від реальних

В Головному сервісному центрі МВС попереджають, що шахраї дедалі частіше використовують популярні онлайн-платформи для продажу неіснуючих транспортних засобів або виманювання передоплати.

Як працюють шахраї

Найчастіше аферисти приваблюють покупців надто вигідними пропозиціями та створюють штучний дефіцит. В оголошеннях можна побачити фрази на кшталт “лише сьогодні”, “терміновий продаж” або “оформимо угоду дистанційно”.

Основна мета таких продавців — змусити покупця якнайшвидше переказати аванс або повну вартість автомобіля.

Ознаки шахрайського оголошення

У ГСЦ МВС радять звернути увагу на кілька характерних ознак:

ціна значно нижча за ринкову;

продавець вимагає передоплату або завдаток;

відмовляється показати автомобіль особисто чи провести перевірку на СТО;

коментарі під оголошенням заблоковані;

пропонує оформити документи без участі покупця;

спілкується виключно через месенджери.

Якщо присутні одразу кілька таких факторів, від покупки краще відмовитися.

Що перевірити перед купівлею

Перед укладанням угоди варто уважно перевірити самого продавця та автомобіль.

Фахівці рекомендують:

звернути увагу на дату створення профілю продавця — новий акаунт із єдиним оголошенням може бути ознакою шахрайства;

перевірити фотографії автомобіля через пошук за зображеннями, адже нерідко використовуються фото з іноземних сайтів або чужих оголошень;

обов'язково попросити VIN-код автомобіля. Якщо продавець відмовляється його надати — це серйозний привід насторожитися;

перевірити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу через онлайн-сервіс «Перевірка документів» на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Як безпечно оформити покупку

У МВС наголошують, що найбезпечніше укладати договір купівлі-продажу через сервісний центр МВС.

Для оформлення угоди продавець повинен надати:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Покупцю необхідно мати паспорт та РНОКПП.

У сервісному центрі договір купівлі-продажу оформлюється безкоштовно, після чого новий власник отримує свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки вже на своє ім'я.

Альтернатива — застосунок Дія

Купити або продати легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед також можна через додаток Дія. У цьому випадку договір укладається між власниками та підписується за допомогою електронного підпису, а нове свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки надсилаються поштою.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують: якщо продавець наполягає на передоплаті, відмовляється від особистої зустрічі або пропонує оформити автомобіль без зайвих формальностей, існує високий ризик шахрайства. Безпечніше не переказувати кошти до перевірки автомобіля і документів.