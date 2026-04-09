Скільки автомобілів переоформили через Дію

Переоформили через Дію
В Україні стрімко зростає популярність цифрових сервісів у сфері купівлі-продажу транспорту. Від запуску онлайн-послуги у грудні 2023 року через додаток Дія вже укладено понад 500 911 угод із транспортними засобами. Про це пише ГСЦ МВС.
Йдеться про продаж легкових авто, мотоциклів та мопедів без необхідності фізичного відвідування державних установ.
Як працює сервіс
Послуга доступна лише для фізичних осіб і має обмеження — скористатися нею можна один раз на рік.
Для оформлення угоди у застосунку необхідно:
- наявність цифрових документів (ID-карта або паспорт)
- реєстраційний номер платника податків
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
- підтверджене місце проживання
Після цього користувачі можуть укласти договір повністю онлайн.
Автоматичні перевірки
Перед підтвердженням угоди система перевіряє авто через державні реєстри:
- чи не перебуває транспорт у розшуку
- чи немає арештів або обмежень
- чи відповідають дані власника
Якщо виявлено порушення — угода автоматично блокується, а користувач отримує причину відмови.
Що відбувається після покупки
Після схвалення договору:
- дані передаються до Головний сервісний центр МВС
- формується нове свідоцтво про реєстрацію
- за потреби закріплюється новий номер серії DI
Далі документи передаються через ДП «Інфотех» для доставки, яку здійснює Укрпошта. Термін — до 10 днів.
Важливий нюанс із номерними знаками
Якщо покупець:
- залишає старі номерні знаки — користування авто можливе одразу після появи електронного техпаспорта в додатку
- замовляє нові (серія DI) — керувати авто можна лише після їх фізичного отримання
Аналітика
Понад півмільйона угод за трохи більше ніж два роки — це показник глибокої цифровізації ринку транспортних послуг в Україні.
Ключові фактори популярності:
- економія часу
- мінімізація людського фактору
- прозорість перевірок через реєстри
- не псується настрій через відвідування державних установ
Фактично, сервіс поступово змінює класичну модель купівлі-продажу авто, зменшуючи роль посередників і ризики шахрайства.
Водночас обмеження “раз на рік” стримує масове використання сервісу, залишаючи його обмеженим інструментом для приватних осіб.